El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el SuperISSSTE consolidaron una alianza con el objetivo de facilitar el acceso al Crédito Fonacot para los trabajadores de todo el país.

Fonacot asegura créditos accesibles y seguros

Durante la firma del convenio, el coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, señaló que esta colaboración permite acercar el crédito a más personas de manera segura y económica.

El Crédito Fonacot cuenta con un Costo Anual Total (CAT) promedio del 25%, protegiendo el patrimonio de los trabajadores frente a alternativas de financiamiento no reguladas.

“El objetivo principal de Fonacot es beneficiar a todos los trabajadores y trabajadoras del país a través de un crédito muy barato. El de Fonacot, es el crédito con descuento vía nómina más barato que existe en el mercado y difundirlo a través de este tipo de convenios es especialmente relevante” Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial de Fonacot

Por su parte, la directora del SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, destacó que esta colaboración tiene como objetivo aprovechar la infraestructura de la red de tiendas y puntos de contacto para brindar orientación sobre afiliación y asesoría directa para acceder al Crédito Fonacot.

El Fonacot ha otorgado más de un millón de créditos en el 2025 (Cortesía)

El convenio contempla la instalación de módulos itinerantes de tiendas SuperISSSTE, facilitando la afiliación en línea y atención personalizada.

“Esta alianza no tiene otro objetivo más que llevar un beneficio más a las y los trabajadores de México, no solamente a los que están al servicio del Estado, sino también a todos quienes trabajan en empresas afiliadas a Fonacot” Dunia Ludlow Deloya, directora del SUPERISSSTE

Fonacot cerró hasta el mes septiembre con 1 millón 662 créditos otorgados en el 2025, lo que lo consolida como un aliado clave para mejorar la estabilidad económica de las y los trabajadores.