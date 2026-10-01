El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) a cargo de Wendolyne Retana Alarcón, presentó la actualización de su Marco de Referencia de Bonos Sociales 2026, con el objetivo de continuar acudiendo al mercado bursátil para obtener recursos destinados a financiar su oferta de crédito y fortalecer el financiamiento para las mujeres trabajadoras.

La actualización contempla la emisión de bonos sociales con enfoque de género, cuyos recursos serán utilizados para financiar créditos dirigidos a mujeres trabajadoras con tasas de interés preferenciales desde 8.90 por ciento.

La directora general del Instituto FONACOT, Wendolyne Retana Alarcón, señaló que el nuevo marco de referencia representa el refrendo institucional de la esencia del organismo después de 52 años de historia. La directora general destacó que este compromiso se materializa mediante tasas de interés bajas y acciones para proteger el patrimonio de la base trabajadora frente al sobreendeudamiento y la usura.

FONACOT fortalece financiamiento para mujeres trabajadoras

La directora general del Instituto FONACOT, Wendolyne Retana Alarcón subrayó que la inclusión financiera con perspectiva de género es una prioridad para el Instituto y señaló que el financiamiento dirigido a mujeres tiene un efecto en el núcleo familiar.

De acuerdo con FONACOT, el 74 por ciento de las acreditadas percibe entre uno y dos salarios mínimos, mientras que 77.8 por ciento de las usuarias cuenta con al menos un dependiente económico.

Asimismo, 53.5 por ciento de los créditos asignados a mujeres se otorga a solteras y jefas de familia, por lo que el Instituto señaló que estos recursos pueden destinarse a educación, alimentación y salud familiar, además de contribuir a la independencia económica.

Para este sector, FONACOT cuenta con el Crédito Mujer Efectivo, que ofrece una tasa de interés preferencial para facilitar el acceso a financiamiento a un costo menor.

Como resultado de esta estrategia, la participación de las mujeres en el financiamiento de FONACOT pasó de 34.6 por ciento en 2021 a 39 por ciento en 2026.

FONACOT actualiza bonos sociales para mujeres trabajadoras (cortesía )

FONACOT destaca sostenibilidad financiera

El subdirector general de Finanzas y encargado de la Coordinación General de Crédito y Finanzas de FONACOT, Rodolfo Liaño Gabilondo, señaló que el impacto social a largo plazo requiere una estrategia económica sostenible.

El subdirector general de Finanzas, Rodolfo Liaño explicó a inversionistas, analistas y entidades bancarias que el funcionamiento de FONACOT como motor de inclusión financiera se rige por tres criterios operativos: manejo prudente de las finanzas, calidad crediticia y mitigación de riesgos, y eficiencia en el fondeo.

El subdirector general enfatizó que para FONACOT la solidez financiera es el medio y el bienestar de las personas trabajadoras es el fin, por lo que invitó a inversionistas institucionales y privados comprometidos con los Principios de Inversión Responsable a participar en el desarrollo de una economía nacional más justa y equitativa.

El ejercicio de la función social de FONACOT también recibió una opinión favorable del área de Sostenibilidad de HR Ratings para los bonos sociales con enfoque de género, mediante una Opinión de un Tercero Independiente (SPO).

La agencia calificadora señaló que el FONACOT ha demostrado alineación entre sus capacidades institucionales y las necesidades de financiamiento con impacto social.