Preocupa el estado de salud de Laura Bozzo. La situación de la conductora -de 75 años- sería más grave de lo que se ha informado.

Mediante el programa Todo Para La Mujer con Maxine Woodside, Ernesto Buitrón reveló haber hablado con el médico de Laura Bozzo, quien le confirmó que la situación es delicada al punto que hay cosas que no se han dicho.

“Ayer yo estaba platicando con el doctor Arturo, de Laura Bozzo, de acuerdo al parte médico que se llegó a filtrar, y sí me dice que es un tema de gravedad fuerte, que no nos están diciendo la verdad” Ernesto Buitrón. Periodista

El periodista habló de las posibles complicaciones que pueden presentarse en cuadros médicos severos como la peritonitis, infección por la que Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia el pasado 13 de octubre.

Explicó que esta inflamación puede tener complicaciones importantes, incluso secuelas irreversibles. Subrayó que por la edad de la paciente, no se descarta un daño cerebral.

“Ese tipo de padecimientos como la peritonitis, que de ahí deriva lo que es la pulmonía, la sepsis y todo eso, incluso, puede dejar un daño irreversible cognitivo. O sea, puede ocasionarle un daño cerebral por el rango de edad en el que le está dando” Ernesto Buitrón. Periodista

Al momento, no hay información oficial sobre un daño cerebral o complicaciones alrededor de la salud de la conductora. Sus familiares la reportan grave, pero estable. En proceso de recuperación.

Laura Bozzo fue trasladada a un hospital de la CDMX (Michelle Rojas )

Laura Bozzo en La Mansión VIP

Previo a sufrir intensos dolores abdominales que la condujeron al hospital, Laura Bozzo firmó un contrato para ingresar a La Mansión VIP.

De acuerdo con la periodista Vicky López, de Grupo Fórmula, la veterana conductora estaba contemplada para formar parte del proyecto, el cual iniciaría grabaciones entre noviembre y diciembre. Incluso, habría recibido un adelanto de su pago.

“Ella ya había firmado para La Mansión VIP que se graba de noviembre a diciembre y con muy buen sueldo y ya le habían dado un adelanto” expresó. Vicky López. Periodista

Ante la interrogante sobre el futuro laboral de Laura Bozzo, se planteó la posibilidad de que el contrato contemple casos en los que un participante no pueda cumplir con sus compromisos por motivos de salud.