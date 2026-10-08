Fiscalía busca detener a José Lápiz por amenazas contra el obispo Juan Espinoza Jiménez

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ya investiga las presuntas amenazas en contra del obispo Juan Espinoza Jiménez, por parte de José Lápiz.

El presunto youtuber de noticias, José Lápiz, habría realizado diversas publicaciones ofreciendo dinero “por madrugar” al obispo de Aguascalientes.

Al respecto, el titular de la Fiscalía de Aguascalientes, Manuel Alonso García, señaló que no sólo correspondería a amenazas, sino a apología del delito por parte de José Lápiz.

Fiscalía podría detener a José Lápiz por amenazas contra el obispo Juan Espinoza Jiménez

El fiscal de Aguascalientes dio a conocer que las amenazas de muerte en contra del obispo Juan Espinoza Jiménez, realizadas por José Lápiz, ofrecían una suma de 40 mil a 60 mil por matarlo.

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal de Aguascalientes añadió que son las autoridades cibernéticas las que iniciaron la investigación, ya que los comentarios no se pueden omitir.

José Lápiz, youtuber (Especial)

De momento, la Fiscalía está esclareciendo los hechos que derivarían en una orden de aprehensión no sólo por amenazas, también por apología del delito.

Manuel Alonso García señaló que no esperarán a que alguien intente cobrar el dinero por matar al obispo Juan Espinoza Jiménez, por lo que ya tramitan una orden de aprehensión.

La Fiscalía de Aguascalientes también está tomando las medidas necesarias para proteger al obispo Juan Espinoza Jiménez, como ya exigieron varios grupos.

¿Qué dijo José Lápiz contra el obispo Juan Espinoza Jiménez? Amenazas fueron reiteradas en video

En una primera publicación del 1 de octubre, José Lápiz pidió “madrugar” al obispo Juan Espinoza Jiménez.

En diferentes publicaciones de la que sería su página de Facebook, José Lápiz también ha arremetido en contra de varios religiosos, a quienes define como ratas.

Referente a lo dicho por el fiscal de Aguascalientes, José Lápiz habría dado respuesta mediante una publicación en X.

José Lápiz pidió al fiscal dejar de hacer “payasadas” y le recomendó acudir a la misa del próximo domingo en donde estará el obispo “que tanto defiende”, Juan Espinoza Jiménez.