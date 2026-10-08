Obispo Juan Espinoza se dice tranquilo ante amenazas de José Lápiz

El obispo Juan Espinoza Jiménez de Aguascalientes, se dijo tranquilo pese a las amenazas del youtuber José Lápiz; le preocupa que se denigre la imagen de la Iglesia.

“No se preocupen de todo esto que se ha suscitado en redes sociales desde hace tiempo; creo yo que lo que ha sucedido en los últimos días, alguien dijo que me querían matar [..] yo les quisiera decir, no se dejen engañar...” Juan Espinoza Jiménez, obispo de Aguascalientes

Al respecto, el obispo de la diócesis de Aguascalientes señaló que al momento no ha recibido ataques contra su persona, ante la oferta de José Lápiz para “madrugarlo”.

Sin embargo, respondió a las amenazas, que definió una situación de gravedad pero no por ser contra su persona, sino por plantear la imagen de crear enemigos y poner precio a una vida.

Obispo Juan Espinoza Jiménez se dice tranquilo ante amenazas de José Lápiz

Mediante un video compartido por la Diócesis de Aguascalientes, el obispo Juan Espinoza Jiménez dio respuesta a las amenazas de José Lápiz, que le preocupan pero no por su persona.

Juan Espinoza Jiménez fue claro al señalar que personalmente no se siente intimidado, por lo que está tranquilo, ya que tampoco ha recibido agresiones en su contra.

Aunque sí dijo estar preocupado por lo que llamó una bola de nieve ante la falta de respeto que se suscita en redes sociales, y que afecta la imagen de obispo y de la Iglesia.

Al respecto, el obispo declaró que José Lápiz no es objetivo respecto a sus críticas en contra de los católicos, ya que no toma el discurso completo de sus homilías.

El obispo Juan Espinoza Jiménez añadió que José Lápiz lo pintó como un político que está en contra, lo cual descartó sea su intención, sentenciando que está contra la polarización.

Obispo Juan Espinoza se dice preocupado por la oferta de José Lápiz y lo que significa

Pese a que se dice tranquilo aun con las amenazas, el obispo Juan Espinoza Jiménez expresó su preocupación por lo que significa la oferta de José Lápiz contra la sociedad.

Obispo Juan Espinoza se dice tranquilo ante amenazas de José Lápiz (Redes sociales)

Explicó al respecto que no se trata de una amenaza contra el obispo, sino que ofrecer dinero por “madrugar” a alguien le pone precio a una vida, por lo que es una situación delicada.

Juan Espinoza Jiménez añadió que pone una imagen enemiga en otra persona pero que también abre una puerta que puede ser malinterpretada con repercusiones sociales.