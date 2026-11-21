El Gobierno de Monterrey invitó a la ciudadanía a solicitar el programa Resolviendo en tu Colonia, mediante el cual se despliegan brigadas para realizar trabajos de mantenimiento urbano y acercar los servicios públicos en Monterrey a las distintas comunidades.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, explicó que la iniciativa permite concentrar recursos humanos, materiales y operativos para intervenir de manera integral una colonia y concluir los trabajos programados durante una sola jornada.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey (cortesía)

¿Cómo solicitar Resolviendo en tu Colonia?

Las solicitudes para el programa Resolviendo en tu Colonia pueden realizarse a través del teléfono 072, las redes sociales oficiales del Municipio de Monterrey, las cuentas del alcalde Adrián de la Garza y las plataformas digitales de la Secretaría de Servicios Públicos.

Entre las acciones que contempla el programa se encuentran el retiro de escombro y basura, barrido manual, deshierbe de banquetas, poda de árboles, retiro de cableado en desuso, bacheo y mantenimiento del alumbrado público.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey (cortesía)

Brigadas atienden colonia Bella Vista

En esta ocasión, las brigadas de Servicios Públicos acudieron a la colonia Bella Vista Monterrey, en el primer cuadro de la ciudad, donde las características comerciales e industriales del sector determinaron las principales necesidades de intervención.

Debido a la presencia de negocios, bodegas y tránsito de vehículos de carga, los trabajos se enfocaron principalmente en la poda de árboles y el despeje de luminarias, con el objetivo de mejorar la visibilidad y facilitar la circulación del transporte pesado.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey (cortesía)

Para esta jornada se desplegaron 65 trabajadores de las distintas delegaciones de Servicios Públicos, quienes atendieron al menos 27 manzanas mediante un operativo integral.

El Municipio de Monterrey reiteró la invitación a los habitantes para solicitar Resolviendo en tu Colonia y contribuir, mediante la comunicación directa con las autoridades, al mejoramiento de los espacios públicos y las condiciones de sus comunidades.