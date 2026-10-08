El periodista y youtuber mexicano, José Lápiz, niega haber ofrecido dinero para asesinar a un obispo de Aguascalientes; asegura que utilizaron la inteligencia artificial para fabricar la amenaza que lo puso en la mira de la Fiscalía del estado.

“Siempre he criticado a los de sotana, pero una cosas que los critique y que les diga corruptos, abusivos, mentirosos, sinvergüenzas, a que los quieres mandar antes de tiempo con san Pedro“ José Lápiz, youtuber y periodista

En un nuevo video publicado en su cuenta de X, José Lápiz, afirmó que “la oposición busca agarrarlo de su puerquito” porque es bien sabido que desde hace mucho tiempo apoya a Morena, partido político del cual dice no ser un integrante formal.

Asegura que sus detractores tomaron fragmentos de sus videos y recurrieron a la inteligencia artificial para fabricar la amenaza.

Según el youtuber, de edad desconocida, el propósito es desprestigiarlo por lo que la oposición y los de sotana quieren regresar al poder.

Te faltan huevos @EVerastegui https://t.co/Cov8AslO4O — Jose Lapiz (@dejoselapiz) October 7, 2026

José Lápiz culpa a la IA por amenazas contra obispo de Aguascalientes, pero no le creen

Las palabras de José Lápiz llegan tras la viralización de su video en el que ofrece 40 mil pesos por atentar contra la vida del obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez.

Insistiendo que se trata de una difamación apoyada en IA, el youtuber reta a sus detractores a presentar la denuncia correspondiente consciente de que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes busca una orden de aprehensión contra.

No obstante, pese a la seguridad que demuestra al insistir en su inocencia, no todos le creen; cibernautas le piden presentar una denuncia por difamación.

“Si no amenazaste a nadie, lleva tú los papeles a la fiscalía en vez de llorar ‘fue IA’ entre los bote”, “A ti te faltan $%& para sostener lo qué ofreciste porque asesinaran a un padre”, “Ahora resulta que fue IA. Lo que se dice con la boca se sostiene con los %&%&”“, expresan entre comentarios.

En paralelo, monseñor Héctor Mario Pérez, vocero general del Episcopado Mexicano, informó que el obispo Juan Espinoza no se ha tomado en serio la amenaza por lo que ha decidido seguir sin protección confiando en el cariño y respeto de sus fieles seguidores.