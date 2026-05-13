La Fiscalía General de la República (FGR) anunció en Tlaxcala una nueva etapa de fortalecimiento en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la actualización del Protocolo Homologado de Investigación y nuevas acciones de coordinación entre autoridades federales, fiscalías estatales y comisiones de búsqueda.

Durante una mesa regional de diálogo realizada con colectivos y familias de personas desaparecidas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respaldó los esfuerzos impulsados por el Gobierno de México para consolidar mecanismos de búsqueda más eficaces y con enfoque humano.

El encuentro reunió a representantes de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Tlaxcala, así como a integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades federales encabezadas por Ernestina Godoy Ramos.

Nuevo Protocolo Homologado busca unificar investigaciones por desaparición en México

Durante su participación, Ernestina Godoy señaló que la desaparición de personas es una prioridad nacional y explicó que la FGR ya trabaja junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para homologar criterios de investigación en todo el país.

Familias buscadoras y autoridades federales refuerzan acciones de búsqueda (cortesía)

La fiscal general detalló que el nuevo protocolo será construido bajo un modelo científico e interdisciplinario que priorice a las víctimas y garantice principios como la presunción de vida, la verdad, la no revictimización y la perspectiva de género.

Además, indicó que este instrumento surge de reuniones regionales en las que han participado más de 600 personas entre especialistas, familiares y autoridades, con el objetivo de establecer procedimientos comunes para todas las fiscalías estatales y federales.

Gobierno federal impulsa nuevas acciones de identificación humana

Otro de los temas centrales fue la crisis forense y los desafíos en la identificación humana; es por ello que la estrategia contempla reforzar el intercambio de información entre fiscalías, laboratorios, servicios periciales y comisiones de búsqueda para agilizar procesos de localización.

Familias buscadoras y autoridades federales refuerzan acciones de búsqueda (cortesía)

Por su parte, Lorena Cuéllar sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas no puede recaer únicamente en las familias y afirmó que el Estado mexicano debe asumir plenamente esa responsabilidad.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, explicó que las mesas regionales tienen como objetivo integrar las propuestas y experiencias de madres buscadoras y colectivos antes de consolidar nuevas acciones federales.

Familias buscadoras y autoridades federales refuerzan acciones de búsqueda (cortesía)

También informó que brigadas territoriales revisan expedientes y verifican junto a las fiscalías estatales que cada caso cuente con investigaciones activas y líneas de búsqueda efectivas.

La reunión forma parte de la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México para fortalecer el diálogo permanente con familias, mejorar las capacidades de búsqueda e identificación y avanzar hacia mecanismos de atención integral y garantías de no repetición.