El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizará el formato para la autopsia clínica en todo el país tras el caso de Sofía Calderón, cuyo cuerpo fue entregado sin algunos órganos, como es el corazón y el hígado.

Sofía Calderón murió en el Hospital de Ginecología y Obstetricia 23 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, tras una cesárea que presentó complicaciones en julio de este año, por lo que su familia solicitó una autopsia clínica.

Al respecto, el IMSS explicó que tras la autorización, los médicos estudian los órganos para determinar la causa de muerte, sin desechar los mismos, ya que quedan a resguardo de patología para determinar la causa de muerte.

Caso Sofía Calderón: IMSS cambiará formato de autopsia clínica en todo México

IMSS Nuevo León dio a conocer que cambiarán el formato de autorización de una autopsia clínica en todo el país, para que por escrito se explique qué pasa con los órganos de una persona, ante el caso de Sofía Calderón.

Así como señalar en el formato cuáles son los derechos de la familia del occiso. En este caso particular, el IMSS se reunió con la familia de Sofía para darle el acompañamiento y apoyo de acuerdo con sus necesidades.

El IMSS también señaló que los órganos de Sofía no fueron desechados, sino que están conservados en el Servicio de Patología a disposición de la familia, además de que no se le retiraron las córneas.

Aunque también entienden que dicha información no es suficiente para dar certeza a la familia de Sofía, por lo que se decidió el cambio en el formato de la autopsia clínica en el IMSS.

En un comunicado previo, el IMSS reconoció que la familia de Sofía Calderón no recibió la información con claridad, por lo que se brindó atención permanente con una entrega del expediente clínico.

Caso Sofía: IMSS actualizará formato de autopsia clínica en todo México (IMSS Nuevo León)

¿Qué pasó con Sofía Calderón? Familia denunció falta de órganos tras autopsia clínica

El 19 de julio, Sofía Calderón ingresó al hospital de Nuevo León para dar a luz mediante cesárea; sin embargo, el procedimiento se complicó y sólo sobrevivió su bebé, por lo que su familia pidió conocer la causa de muerte.

El IMSS habría presentado un documento que fue firmado por la madre de la joven; sin embargo, no señalaba el retiro de órganos, así como ninguna donación, aunque su cuerpo habría sido entregado sin:

Corazón

Hígado

Páncreas

Intestino delgado

Córneas

Tras esto, la familia de Sofía Calderón presentó una denuncia en agosto ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por posibles irregularidades en la atención y uso indebido del cuerpo.