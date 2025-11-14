Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, acudió a la Universidad de Guanajuato (UG), se vio envuelto en una polémica al asegurar que Carlos Manzo rechazó el apoyo de la Guardia Nacional para su seguridad personal.

Durante su participación, los estudiantes y el legislador tuvieron varios altercados, y comenzaron a pedirle que bajara de la tarima; sin embargo, lo que mayor indignación causó fue su postura respecto al asesinado del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

“Carlos Manzo no aceptó en su círculo inmediato a la Guardia Nacional, perdón que lo diga pero así fue” Fernández Noroña

Y es que Fernández Noroña reiteró en más de una ocasión que el edil rechazó que elementos de la Guardia Nacional lo cuidaran lo que, según el senador, derivó en su muerte.

Esto provocó la indignación de los alumnos, quienes señalaron la revictimización en el caso, pues se está culpando a la víctima.

Fernández Noroña insinúa culpa de Carlos Manzo en su asesinato por no aceptar a Guardia Nacional

Fernández Noroña protagonizó un pleito con alumnos de la UG durante su participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), donde fue cuestionado sobre la seguridad de Carlos Manzo.

Luego de un primer enfrentamiento verbal provocado por el cuestionamiento de su viaje a Palestina y su casa en Tepotzotlán, terminó por provocar la molestia de los estudiantes al culpar a Manzo de su asesinato.

“Carlos Manzo decidió que su seguridad personal recayera en la policía municipal…había 18 elementos de la Guardia Nacional que Carlos Manzo no los quiso en su círculo inmediato" Fernández Noroña

Tras el enfrentamiento inicial, los ánimos se calmaron y uno de los estudiantes finalmente pudo preguntar sobre seguridad y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 14, 2025

Esto debido a que señaló que, aunque considera que el ataque al alcalde fue un hecho que conmocionó a todo el país, “Carlos Manzo no aceptó en su círculo inmediato a la Guardia Nacional”.

Asimismo, afirmó que el ataque al edil, líder del Movimiento del Sombrero, fue un reto del crimen organizado al gobierno federal, pues ocurrió en pleno día y en un evento de gran importancia.

“No hay ninguna duda de que el asesinato de Carlos Manzo ha conmocionado la opinión pública nacional. No hay ninguna duda que ese asesinato es un reto del crimen organizado al Estado Mexicano” Gerardo Fernández Noroña

Alumnos de la UG acusan a Fernández Noroña de revictimizar a Carlos Manzo; “lárguese”, le exigen

Luego del comentario que realizó sobre la seguridad de Carlos Manzo, los estudiantes de la UG mostraron de inmediato su enojo con gritos de “lárguese” y “bájese”.

Asimismo, lo acusaron de revictimizar al alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, al culparlo de haber sido atacado por no aceptar a los elementos de la Guardia Nacional.