Más de 11 mil personas disfrutaron de Sinfonía en La Queretana, evento encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, quien destacó el arte, la cultura y la convivencia familiar como parte de esta experiencia musical.

La noche de este sábado, las familias se reunieron en el parque La Queretana para disfrutar de la participación de Grupo AUA, liderado por Sabo Romo, con una propuesta de rock multimedia inmersivo, así como de la presentación de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ).

Felifer Macías destaca arte y cultura en La Queretana

Durante el evento, Felifer Macías resaltó que el parque La Queretana es un espacio en el que convergen el arte y la cultura, además de ofrecer áreas verdes para que las familias puedan convivir y disfrutar de una noche de tranquilidad.

El presidente municipal destacó que el concierto fue totalmente gratuito y convocó a las familias queretanas a aprovechar los espacios del parque.

Nuestra Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, que va a interpretar las bandas sonoras de las películas más famosas, las que más te gustan. Concierto totalmente gratuito para ti, para tu familia, para que disfrutes este gran parque, estas enormes áreas verdes y pases una noche familiar en paz, en tranquilidad, disfrutando de arte y de cultura… porque esto es Querétaro: arte, cultura y familia, ¡Qué viva Querétaro! Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Como parte de la velada, la OFEQ interpretó bandas sonoras de películas emblemáticas como Superman, Batman, Piratas del Caribe, Jurassic Park, Interstellar, El Origen, Agente 007 y Star Wars.

Las familias disfrutaron de las interpretaciones desde diferentes puntos del parque, ya fuera en sillas, banquitos o directamente sobre el césped. Algunas personas también acudieron con sus mascotas para disfrutar de la jornada.

El evento se desarrolló a la luz de las estrellas y de la Luna llena, además de contar con distintas opciones de comida y bebida para los asistentes.

Felifer Macías lleva arte y cultura a La Queretana con Sinfonía (Cortesía)

Sinfonía en La Queretana tendrá más música este domingo

Para la edición dominical de Sinfonía en La Queretana, se contempla la participación de la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, bajo la dirección de la maestra Sandra Kessler.

La agrupación interpretará piezas emblemáticas de Queen, Soda Stereo y A-ha, además de la participación del DJ Andrés García, quien ofrecerá un set con éxitos de música electrónica.

De esta manera, el programa de Sinfonía en La Queretana continuará con actividades musicales para las familias y visitantes que acudan al parque.