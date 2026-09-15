El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las familias a disfrutar las Fiestas Patrias con responsabilidad y a contribuir al cuidado de los espacios públicos, particularmente en el Centro Histórico, donde se concentra una gran cantidad de personas durante las celebraciones.

El alcalde destacó el trabajo del personal de Servicios Públicos, que desde las primeras horas del día realiza labores de limpieza para mantener en buenas condiciones las calles, jardines y plazas de la zona durante los festejos del 15 y 16 de septiembre.

Felifer Macías reconoce trabajo de Servicios Públicos en Querétaro

A las 5:45 de la mañana, Felifer Macías reconoció al equipo de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos por las labores que realiza para mantener limpio y ordenado el Centro Histórico durante estas fechas.

El presidente municipal señaló que el personal también trabajará el 16 de septiembre, con el objetivo de conservar las condiciones adecuadas en la zona y permitir que las familias disfruten de las actividades patrias en espacios públicos en buenas condiciones.

Durante el encuentro, Macías destacó que el trabajo de quienes integran Servicios Públicos es fundamental para mantener la imagen y funcionalidad de la ciudad, además de reconocer el compromiso de las y los trabajadores con Querétaro.

Querétaro pide evitar basura durante los festejos patrios

El alcalde pidió a las y los queretanos corresponder a este esfuerzo mediante acciones sencillas, como depositar la basura en los lugares destinados para ello y evitar dejar residuos en calles, jardines y plazas.

Felifer Macías señaló que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que invitó a las familias a cuidar los espacios que utilizan durante las celebraciones.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando de manera conjunta con el personal de Servicios Públicos para que Querétaro se mantenga limpio, ordenado y disfrutable para las familias durante las Fiestas Patrias.