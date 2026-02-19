Con más de 45 años de trayectoria, Rotoplas obtuvo la certificación “Hecho en México” otorgada por la Secretaría de Economía.

Este distintivo permite que la empresa acredite el origen nacional de sus procesos y fortalecer su posicionamiento comercial.

El sello respalda la identidad de la compañía como líder en soluciones integrales para la gestión del agua, reconociendo su legado en el sector de la construcción y el desarrollo industrial del país.

Secretaría de Economía reconoce a Rotoplas por innovación y sustentabilidad

Alejandro Segovia Ramírez, director de la Unidad de Negocios México y Centroamérica de Rotoplas, señaló que esta certificación es un reconocimiento a la historia de la empresa y su compromiso con el desarrollo de México a través de la tecnología.

Por su parte, Juan Manuel López Cosío, coordinador del Corredor del Bienestar de la Secretaría de Economía, destacó que la empresa es un ejemplo de economía circular y bienestar:

La entrega del certificado Hecho en México a este grupo empresarial significa reconocer con orgullo, calidad y confianza lo que somos y queremos como país. Juan Manuel López Cosío, coordinador del Corredor del Bienestar de la Secretaría de Economía

Secretaría de Economía otorga sello “Hecho en México” a Rotoplas por trayectoria (Cortesía)

Más de 27 líneas de productos: El impacto de Rotoplas en México

Actualmente, siete de cada diez hogares mexicanos utilizan alguna solución de la marca. Sin embargo, el catálogo de la empresa va mucho más allá de los tinacos, abarcando el ciclo completo del agua:

Purificación: A través de bebbia, ofrecen servicios de suscripción y mantenimiento de filtros.

Tratamiento: Con la marca rsa, gestionan aguas residuales y desalinización para industrias.

Agroindustria: Mediante rieggo, implementan sistemas de irrigación inteligente y sensorización.

En los últimos años, Rotoplas ha apostado por la vanguardia tecnológica incorporando el Internet de las Cosas (IoT) para monitorear la gestión hídrica en tiempo real.

Con la obtención del distintivo “Hecho en México”, la compañía refuerza su liderazgo en el mercado interno y consolida su contribución estratégica al desarrollo económico nacional.