El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció la incorporación de tags de geolocalización para mascotas durante la primera Carrera de Bienestar Animal 2026, realizada en el parque La Queretana.

La nueva herramienta permitirá a las familias conocer la ubicación de sus animales de compañía en tiempo real en caso de extravío, como parte de las acciones municipales para fortalecer el bienestar animal y la tenencia responsable.

A partir de ahora será un insumo que entregaremos a la ciudadanía. Vamos a estar entregando para las mascotas, tags de geolocalización con su collar, para mejorar así y fortalecer la tenencia responsable de las mascotas. Estos tags que les van a colocar a sus mascotas, ustedes los podrán seguir desde su teléfono para saber siempre dónde está su mascota y con ello poder cuidarlos mucho mejor. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías anuncia tags de geolocalización para mascotas. (Cortesía )

Municipio de Querétaro entregará 500 tags para mascotas

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, informó que en esta primera etapa se entregarán 500 tags de geolocalización, los cuales formarán parte de una campaña permanente del Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Bienestar Animal.

Las familias interesadas podrán acercarse para solicitar estos dispositivos, que se suman a otras acciones municipales como las campañas de esterilización y vacunación que recorren las siete delegaciones, así como la colocación de microchips de identificación.

Felifer Macías anuncia tags de geolocalización para mascotas. (Cortesía )

La estrategia busca incorporar herramientas de identificación y localización a las acciones de cuidado de los animales de compañía.

Primera Carrera de Bienestar Animal reúne a 200 binomios

Durante la primera Carrera de Bienestar Animal 2026, 200 binomios participaron en las actividades realizadas en el parque La Queretana.

El evento contó con modalidades de caminata de dos kilómetros, trote de tres kilómetros con relevos y canitrail de cuatro kilómetros, con recorridos diseñados para fortalecer el vínculo entre las familias y sus animales de compañía.

Felifer Macías anuncia tags de geolocalización para mascotas. (Cortesía )

El parque La Queretana se ha consolidado como un espacio de esparcimiento para la ciudadanía y cuenta con un ágora natural, prados multifuncionales, áreas verdes, senderos para caminar, trotar o correr, juegos infantiles y un área destinada para perros.