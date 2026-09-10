Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, inició la difusión de su Segundo Informe de Resultados con un mensaje dedicado a la seguridad, uno de los temas prioritarios para las familias de la capital queretana.

Desde el Centro Histórico y acompañado por la comandante Marisol García Jasso, responsable de la supervisión de la operación policial en esta zona, el alcalde destacó que Querétaro registra avances en materia de seguridad, respaldados por indicadores del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Felifer Macías destaca reducción de delitos en Querétaro

El alcalde señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, Querétaro se encuentra entre las capitales del país con mejores indicadores de seguridad, además de ocupar el segundo lugar entre las ciudades capitales con mayor percepción de seguridad.

A estos resultados se suman cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportan reducciones en delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a comercio, con disminuciones que en algunos casos alcanzan hasta 50 por ciento.

Querétaro también se ubica en el cuarto lugar nacional entre las entidades con menor número de homicidios dolosos y en el quinto sitio por mayor avance contra la violencia letal, de acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal.

Coordinación policial, clave para la seguridad de Querétaro

Felifer Macías atribuyó estos avances a la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad, entre ellas el gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El presidente municipal también reconoció la labor de las mujeres y hombres que integran la Policía Municipal de Querétaro, quienes mantienen presencia en calles, barrios y colonias para contribuir a la seguridad de las familias.

Durante el mensaje, la comandante Marisol García Jasso compartió parte de su historia y destacó que su vocación de servicio está vinculada con el deseo de contribuir a que su familia y las familias queretanas puedan vivir en una ciudad segura.

Con este primer mensaje, Felifer Macías comenzó la difusión de su Segundo Informe de Resultados, mediante el cual dará a conocer durante los próximos días las principales acciones y avances registrados durante los primeros dos años de su administración.