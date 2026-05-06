Felifer Macías, en conjunto con el gobernador Mauricio Kuri y autoridades estatales, presentó los nuevos componentes del sistema “Evolución Movilidad”, con el relanzamiento de Qrobici y la implementación de Eqrobus, iniciativas que buscan ordenar, integrar y modernizar el transporte en la capital queretana.

Durante el anuncio, acompañado por el titular de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre gobierno estatal y municipal para mejorar la calidad de vida de las familias mediante traslados más seguros, eficientes y sustentables.

Felifer Macías impulsa Qrobici y Eqrobus para mejorar la movilidad en Querétaro

El alcalde informó que Qrobici ya está disponible con 15 estaciones, 80 bicicletas mecánicas y 20 asistidas. Para julio, el sistema crecerá a 50 estaciones con 600 bicicletas, fortaleciendo su cobertura en la ciudad.

Además, el servicio estará integrado a la aplicación de Qrobus, lo que permitirá a las y los usuarios acceder a ambos sistemas mediante una sola membresía, facilitando la intermodalidad y promoviendo el uso del transporte sustentable.

A partir de agosto, entrará en operación Eqrobus, un sistema de transporte eléctrico gratuito que operará en el primer cuadro de la ciudad con 14 unidades.

Este modelo conectará:

50 estacionamientos

11 estaciones de Qrobici

25 paradas de Qrobus

Además, tendrá cobertura en más de mil 700 comercios, centros educativos, oficinas públicas, espacios culturales y hospitales, facilitando los traslados cotidianos y fortaleciendo la conectividad urbana.

Movilidad inteligente y transporte escolar gratuito en Querétaro

Como parte de la estrategia integral, también se anunció el desarrollo de una aplicación para ubicar cajones de estacionamiento disponibles, que estará lista en julio y cubrirá 54 puntos del Centro Histórico con más de cinco mil espacios.

Asimismo, Felifer Macías adelantó que este año iniciará el transporte escolar gratuito para estudiantes de primaria y secundaria en la delegación Santa Rosa Jáuregui, ampliando el acceso a servicios de movilidad.

Querétaro lanza Qrobici y Eqrobus con transporte eléctrico gratuito: Felifer Macías. (Cortesía)

El gobernador Mauricio Kuri reconoció estas acciones, subrayando que contribuyen a reducir el uso del transporte privado, impulsar el transporte público y generar condiciones de igualdad en el acceso a la movilidad.

Con estas iniciativas, Querétaro avanza hacia un modelo de movilidad sustentable, moderna y accesible, consolidándose como referente nacional en innovación urbana.