El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció el lanzamiento de la aplicación Ciudad Qro, una herramienta digital diseñada para simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana.

La plataforma, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Tecnología, ya registra cinco mil descargas en su primer fin de semana, y permite a las y los queretanos realizar gestiones de forma rápida y sencilla desde su teléfono.

Felifer Macías impulsa app Ciudad Qro para simplificar trámites municipales

El alcalde destacó que esta aplicación busca que la ciudadanía tenga acceso a todos los servicios municipales en un solo lugar, facilitando soluciones a su vida cotidiana.

Ciudad Qro integra 20 trámites y servicios, entre ellos:

Recolección de tiliches, escombro y poda

Bacheo y rehabilitación vial

Alumbrado público

Convocatorias de programas sociales

Servicios del DIF Municipal

Programas de movilidad, cultura, turismo, deporte y bienestar animal

Noticias y módulos de atención

Trámites como renovación de licencias de funcionamiento y de salud

La aplicación incluye el apartado Explora, un mapa interactivo que permite consultar movilidad, espacios públicos, servicios cercanos y puntos de WiFi gratuito.

También cuenta con un sistema de notificaciones oficiales, que ofrece información en tiempo real, especialmente de Protección Civil, así como el seguimiento de reportes y trámites.

Expediente digital e inteligencia artificial fortalecen servicios en Querétaro

Entre sus principales innovaciones, la app incorpora una Credencial del Ciudadano, que permitirá crear un Expediente Único Digital para almacenar documentos.

A través de un código QR, las y los usuarios podrán gestionar nuevos trámites sin necesidad de volver a cargar información.

El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz, destacó que la plataforma incluye por primera vez una herramienta de inteligencia artificial, que funciona mediante un chat para resolver dudas de forma inmediata con información oficial del municipio.

La aplicación continuará evolucionando durante el año con nuevas funciones como el Hub de Movilidad, módulos de participación ciudadana, sostenibilidad, educación y pago de predial, consolidando un ecosistema digital que transforma la relación entre gobierno y ciudadanía.