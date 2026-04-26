El alcalde Felifer Macías encabezó la conmemoración del aniversario 300 del inicio de la construcción del emblemático Acueducto de Querétaro, uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Miles de personas se reunieron en la zona de Los Arcos y áreas cercanas para disfrutar de una jornada cultural y artística que incluyó conciertos, espectáculos visuales y actividades familiares.

Felifer Macías destaca legado histórico del Acueducto de Querétaro

El presidente municipal señaló que la celebración reunió a familias completas en una noche de convivencia, orgullo local y reconocimiento a uno de los legados arquitectónicos más importantes del estado.

Más de 20 mil personas asistieron al festejo por los 300 años del Acueducto (cortesía)

Durante la conmemoración se instalaron cinco escenarios a lo largo de la Calzada de los Arcos, donde se presentaron distintas propuestas musicales y culturales encabezadas por talento local.

Entre los espacios destacados estuvieron zonas dedicadas al folklore, música tradicional, DJs, compositores queretanos, rock y danzón, además de un escenario principal donde se realizó el cierre con un espectáculo multimedia de luces, sonido y drones.

Más de 20 mil personas asistieron al festejo por los 300 años del Acueducto (cortesía)

Las imágenes proyectadas en el cielo recrearon figuras relacionadas con la historia del Acueducto de Querétaro, en uno de los momentos más esperados de la noche.

¿Cuál es la historia del Acueducto de Querétaro?

La construcción del Acueducto inició en 1726 y se convirtió en una de las obras hidráulicas más importantes de la entonces Nueva España. Fue impulsada por Juan Antonio de Urrutia y Arana, benefactor clave en el desarrollo urbano de la ciudad.

Más de 20 mil personas asistieron al festejo por los 300 años del Acueducto (cortesía)

Gracias a esta infraestructura, Querétaro fortaleció su crecimiento económico y social, consolidándose como una de las ciudades más relevantes del país.

Actualmente, Los Arcos siguen siendo una carta de presentación turística y cultural del municipio, además de uno de los monumentos más fotografiados de México.