Tras la gira de trabajo realizada en Alemania, el presidente municipal de Querétaro capital, Felifer Macías, dio a conocer que la ciudad recibirá una inversión de más de nueve millones de pesos, cifra que rompe récord.

Durante la conferencia “Contigo Informamos”, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, el mandatario municipal destacó que Querétaro se posiciona como la segunda capital con mayor registro de empleos de acuerdo con las cifras del IMSS, afirmando que en el municipio se generan más del 50% de empleos de todo el estado.

Querétaro se consolida como polo de inversión

Felifer Macías subrayó que la atracción de nuevas inversiones se ha dado gracias a la seguridad, certeza jurídica y la mejora regulatoria, factores que fortalecen la creación de empleos y garantizan una mayor estabilidad económica.

“Los empresarios alemanes nos manifestaron en la gira por qué invierten en Querétaro; lo primero que piden es seguridad, seguridad patrimonial y seguridad también para sus trabajadores; piden certeza jurídica” Felifer Macías, alcalde de Querétaro

Querétaro atraerá inversiones millonarias y nuevos empleos (cortesía)

El presidente municipal detalló que la empresa Brose, una de las más importantes del sector automotriz, ampliará el Parque Industrial Benito Juárez. Además, la compañía Martinrea participará en la ampliación del Parque Industrial Santa Rosa Jáuregui.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) de Querétaro, Marco Antonio del Prete, aseguró que estas alianzas son fundamentales para la atracción de millones de pesos, la generación de mil 800 empleos, el desarrollo de nuevas manufacturas y la vinculación de proveedores locales con mercados internacionales.

Querétaro atraerá inversiones millonarias y nuevos empleos (cortesía)

El gobierno de Felifer Macías continúa impulsando acciones que posicionen a Querétaro como un polo de inversión y de desarrollo para impactar directamente en la calidad de vida de la población.