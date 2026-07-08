Felifer Macías inició las labores de socialización con vecinos de las colonias que se verán afectadas por las obras del Tren México-Querétaro en las inmediaciones del puente ferroviario de Bernardo Quintana.

El alcalde sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Colonos y habitantes de fraccionamientos como El Refugio, Lomas del Marqués, Álamos, Milenio, Carretas, Jardines de Querétaro y Hércules, donde explicó las acciones que implementará el Municipio para reducir las afectaciones durante el desarrollo de la obra federal.

Municipio de Querétaro desplegará 166 auxiliares para apoyar la movilidad

Felifer Macías informó que el Municipio de Querétaro trabajará de manera coordinada con el Gobierno del Estado para disminuir al máximo las afectaciones a la ciudadanía derivadas de las obras del Tren México-Querétaro.

Como parte del operativo, se desplegarán 166 auxiliares de movilidad para brindar orientación y apoyo a las personas que transiten por las zonas intervenidas. Además, se realizarán ajustes viales con la habilitación y cierre de retornos sobre Fray Junípero Serra, así como otras medidas para mejorar la circulación.

El presidente municipal también exhortó a la población a planear con anticipación sus traslados, ya que las obras sobre Bernardo Quintana impactarán la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, señaló que los trabajos afectarán principalmente a la zona de El Refugio y a comunidades cercanas, donde habitan más de 30 mil personas, además de residentes de municipios como El Marqués, en fraccionamientos como La Pradera, Zibatá y Zakia.

Querétaro implementa operativo de movilidad por obras del tren México-Querétaro. (Cortesía)

Felifer Macías recomienda consultar rutas alternas durante las obras

El alcalde invitó a la ciudadanía a utilizar herramientas como Google Maps, Waze y la aplicación Qrobus para conocer los tiempos estimados de traslado y las rutas alternas disponibles durante el periodo de construcción.

Además, recordó que el Municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado mantendrán información actualizada a través de las redes sociales de Obras Tren Qro y de la línea 070, donde la población podrá consultar las afectaciones y las alternativas de movilidad.

Felifer Macías explicó que la obra federal comenzará el 11 de julio y tendrá una duración aproximada de siete semanas, por lo que se prevé que concluya el 30 de agosto.

Para disminuir las afectaciones a la movilidad, el Municipio implementará medidas como la operación de semáforos en destello sobre avenida Constituyentes y los ajustes viales en Fray Junípero Serra.