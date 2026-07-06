El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, puso en marcha la gira de reforestación “Un Voto, Un Árbol” con un arranque simultáneo en los 125 municipios del Estado de México.

La estrategia busca superar la meta de 250 mil árboles sembrados durante el año pasado y avanzar en el compromiso de plantar 750 mil ejemplares en un periodo de tres años, equivalente al número de votos obtenidos por el partido en la elección de 2024.

Pepe Couttolenc puso en marcha la estrategia Un Voto, Un Árbol de manera simultánea en todo el Estado de México. (cortesía)

Pepe Couttolenc encabeza jornada de reforestación en Joquicingo

El arranque oficial se realizó en el municipio de Joquicingo, donde el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, estuvo acompañado por la presidenta municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, y por el diputado local Héctor Raúl González García.

Durante la primera jornada se sembraron cerca de 400 árboles de trueno, capulín y durazno en el cerro del Jagüey, un espacio que, de acuerdo con las autoridades, comenzaba a presentar problemas relacionados con la acumulación de residuos.

El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó la participación de presidentas y presidentes municipales, legisladores, regidoras, regidores, dirigentes municipales, militantes, simpatizantes y voluntarios que participaron en el arranque simultáneo de la estrategia ambiental.

Asimismo, explicó que el objetivo de la campaña no se limita a la plantación de árboles, sino también a garantizar que los ejemplares sobrevivan y se desarrollen adecuadamente.

Les hemos pedido a quienes participan en esta actividad que reforesten en lugares donde puedan dar seguimiento a los árboles. La idea es que existan personas que acompañen su crecimiento. José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM

PVEM impulsa agenda ambiental permanente en el Estado de México

El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que estas jornadas forman parte de una agenda ambiental permanente enfocada en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la cultura de protección al medio ambiente.

Además, reconoció las acciones ambientales impulsadas por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y destacó la importancia de mantener proyectos que contribuyan a la conservación de los recursos naturales en la entidad.

Con la estrategia “Un Voto, Un Árbol”, el PVEM Estado de México busca ampliar las acciones de reforestación en los 125 municipios mexiquenses y promover la participación ciudadana en el cuidado del entorno ambiental.