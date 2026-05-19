El alcalde Felifer Macías anunció la realización del Zona Fest en el estadio Corregidora, un espacio que concentrará diversas actividades con motivo de la Copa del Mundo 2026, entre ellas transmisiones en vivo de los partidos, conciertos, música, gastronomía y experiencias familiares.

El proyecto fue presentado junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, como una propuesta para que las y los queretanos vivan el ambiente mundialista en un entorno seguro, recreativo y de convivencia.

Estadio Corregidora será sede de una experiencia mundialista para las familias queretanas: Felifer Macías

Felifer Macías destacó que durante las seis semanas que durará el Mundial 2026, las familias podrán disfrutar del evento deportivo más importante del futbol internacional dentro de un recinto emblemático como el estadio Corregidora.

El edil explicó que el Zona Fest estará diseñado para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, con actividades pensadas para fomentar la convivencia y acercar a la ciudadanía a la fiesta mundialista que se celebra cada cuatro años.

El acceso tendrá un costo de 80 pesos, e incluirá entrada a todas las actividades programadas. Además, las personas con discapacidad y menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente.

La venta de boletos estará disponible en las taquillas del estadio Corregidora, en Centro Cívico y en las siete delegaciones del municipio de Querétaro. También se habilitará la compra digital mediante la App Ciudad Qro y a través del portal qrogol.com.

Como parte del operativo de movilidad, el municipio habilitará transporte gratuito mediante QroBus, con rutas desde la Alameda Hidalgo hacia el estadio Corregidora, además de zonas de estacionamiento y accesos especiales para transporte público y privado.

Felifer Macías presenta actividades y conciertos rumbo al Mundial 2026. (Cortesía)

Conciertos y actividades acompañarán las transmisiones del Mundial 2026 en Querétaro

Los partidos de la Selección Mexicana estarán acompañados de conciertos de artistas reconocidos para complementar la experiencia mundialista.

El 11 de junio, durante el partido entre México y Sudáfrica, se presentará Bronco; el 18 de junio, para el encuentro México contra Corea, estará El Tri; mientras que el 24 de junio, Mi Banda El Mexicano amenizará el duelo entre México y Chequia.

La cartelera también contempla presentaciones de Natalia Jiménez, Yaguaru, Los Askis, Majo Aguilar, La Sonora Santanera, La Nueva Sonora Dinamita, Le Twins, Tom & Collins, Grupo Cañaveral, Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules, quienes cerrarán la final del Mundial el próximo 19 de julio.

Además de los conciertos, cada jornada contará con actividades recreativas, amenidades y espacios familiares para garantizar un ambiente de convivencia y celebración durante toda la competencia.

Finalmente, Felifer Macías subrayó que este tipo de eventos buscan fortalecer la convivencia social, impulsar el deporte y ofrecer a las familias queretanas una experiencia de calidad durante el Mundial 2026.