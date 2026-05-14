Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, acompañó a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, en la inauguración de la Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil Bachilleres UAQ.

Durante el encuentro, el alcalde hizo un llamado a las y los jóvenes a continuar esforzándose para alcanzar sus metas, fortalecer su preparación académica y contribuir al desarrollo de su comunidad y de Querétaro.

Felifer Macías destaca más herramientas para las y los jóvenes

Felifer Macías señaló que este tipo de espacios permiten impulsar el talento juvenil y brindar herramientas para fortalecer el crecimiento académico y personal de las y los estudiantes.

El presidente municipal destacó que concluir la preparatoria representa una gran oportunidad para las juventudes mexicanas, ya que no todos los jóvenes en el país tienen acceso a finalizar este nivel educativo.

También invitó a las y los estudiantes a valorar esta etapa de formación, aprovechar el aprendizaje dentro de las aulas y fortalecer los vínculos de convivencia que se generan durante su vida académica.

Asimismo, resaltó que su administración mantiene un respaldo histórico al emprendimiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde actualmente se apoyan más de 2 mil 600 proyectos impulsados por jóvenes y adultos para consolidar sus ideas y contribuir al desarrollo de un mejor Querétaro.

Felifer Macías impulsa talento de jóvenes durante Cumbre UAQ 2026.
Felifer Macías impulsa talento de jóvenes durante Cumbre UAQ 2026. (Cortesía)

Universidad Autónoma de Querétaro fortalece liderazgo y transformación juvenil

Por su parte, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, explicó que esta primera edición de la Cumbre de Liderazgo y Transformación Juvenil tiene como objetivo fortalecer a las y los jóvenes para generar cambios positivos en su entorno.

La académica destacó que el liderazgo se construye desde la responsabilidad social, la sensibilidad hacia los demás, el trabajo colaborativo y la disposición para transformar positivamente la comunidad.

Al evento también asistieron alrededor de 4 mil estudiantes provenientes de los 16 planteles de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, así como de instituciones como Conalep, Cobaq, Cecyteq y Dgeti.

Felifer Macías impulsa talento de jóvenes durante Cumbre UAQ 2026.
Felifer Macías impulsa talento de jóvenes durante Cumbre UAQ 2026. (Cortesía)