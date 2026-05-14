Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, acompañó a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, en la inauguración de la Cumbre, Congreso de Liderazgo y Transformación Juvenil Bachilleres UAQ.

Durante el encuentro, el alcalde hizo un llamado a las y los jóvenes a continuar esforzándose para alcanzar sus metas, fortalecer su preparación académica y contribuir al desarrollo de su comunidad y de Querétaro.

Felifer Macías destaca más herramientas para las y los jóvenes

Felifer Macías señaló que este tipo de espacios permiten impulsar el talento juvenil y brindar herramientas para fortalecer el crecimiento académico y personal de las y los estudiantes.

El presidente municipal destacó que concluir la preparatoria representa una gran oportunidad para las juventudes mexicanas, ya que no todos los jóvenes en el país tienen acceso a finalizar este nivel educativo.

También invitó a las y los estudiantes a valorar esta etapa de formación, aprovechar el aprendizaje dentro de las aulas y fortalecer los vínculos de convivencia que se generan durante su vida académica.

Asimismo, resaltó que su administración mantiene un respaldo histórico al emprendimiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde actualmente se apoyan más de 2 mil 600 proyectos impulsados por jóvenes y adultos para consolidar sus ideas y contribuir al desarrollo de un mejor Querétaro.

Felifer Macías impulsa talento de jóvenes durante Cumbre UAQ 2026. (Cortesía)

Universidad Autónoma de Querétaro fortalece liderazgo y transformación juvenil

Por su parte, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, explicó que esta primera edición de la Cumbre de Liderazgo y Transformación Juvenil tiene como objetivo fortalecer a las y los jóvenes para generar cambios positivos en su entorno.

La académica destacó que el liderazgo se construye desde la responsabilidad social, la sensibilidad hacia los demás, el trabajo colaborativo y la disposición para transformar positivamente la comunidad.

Al evento también asistieron alrededor de 4 mil estudiantes provenientes de los 16 planteles de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, así como de instituciones como Conalep, Cobaq, Cecyteq y Dgeti.