El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento económico con la construcción de la planta Fermachem en Lerdo.

El proyecto contempla la producción de hasta un millón de toneladas de fertilizante al año, lo que contribuirá a fortalecer el campo mexicano y reducir la dependencia de insumos importados.

Además, la inversión de 28 mil millones de pesos (1,600 millones de dólares) generará más de 3 mil empleos durante su construcción y alrededor de 450 empleos permanentes una vez que la planta entre en operación.

Fermachem: la inversión que impulsa el desarrollo industrial en Durango

Este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la iniciativa privada, con la participación de Fernando y Manuel Calvillo Álvarez, copresidentes de Fermaca Dreams.

El gobernador destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que Fermachem representa uno de los logros más importantes de su administración, al marcar un antes y un después para el estado.

También subrayó que Durango cuenta con condiciones de seguridad, estabilidad financiera e infraestructura, lo que le permite competir en el sector industrial y atraer nuevas inversiones.

Durango apuesta por la soberanía alimentaria y el crecimiento económico

El mandatario señaló que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia que incluye obras como la presa El Tunal II, la planta potabilizadora y la expansión de la red de gas natural, con el objetivo de generar más oportunidades para las familias duranguenses.

Por su parte, Fernando Calvillo destacó que Fermachem busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes, además de impulsar el empleo y el desarrollo regional. El proyecto contempla una inversión social superior a 200 millones de pesos en beneficio de comunidades de Lerdo y Durango.

En tanto, Ray Fletcher, CEO de Fermachem, explicó que la planta será una de las más modernas del continente, lo que permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados. Añadió que Durango fue elegido por su ubicación estratégica, acceso al gas natural y condiciones de confianza para el desarrollo industrial.

Con el arranque de esta obra, Durango se consolida como un nuevo polo de desarrollo industrial, impulsando la generación de empleos, la inversión y el crecimiento económico en beneficio del estado y del país.