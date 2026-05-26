El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció la entrega de más de mil 200 sementales bovinos en Durango, como parte de una estrategia para mejorar la genética del ganado y fortalecer la economía de las familias productoras.

Esta acción fue posible gracias a una inversión conjunta entre el Gobierno de México, el Gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional de Durango, con el objetivo de impulsar el sector pecuario.

Durango fortalece la ganadería con apoyo estatal y federal

El mandatario explicó que inicialmente el Gobierno estatal había entregado alrededor de 600 sementales con subsidio propio; sin embargo, tras un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró incorporar apoyo federal adicional, lo que permitió reducir costos para los productores y ampliar el alcance del programa.

Detalló que Durango, junto con Coahuila y Sonora, fue de las primeras entidades en integrarse a este esquema nacional, logrando la entrega de 654 sementales dentro del programa federal, posicionándose como el estado con mayor número de apoyos otorgados.

El gobernador señaló que la demanda superó la disponibilidad de ejemplares con las características requeridas (como peso, edad y tamaño), lo que impidió alcanzar la meta inicial prevista en esta etapa.

Finalmente, destacó que este tipo de programas permite a las familias ganaderas acceder a mejor genética, mayor productividad y mejores oportunidades económicas, especialmente frente a los retos de la sequía y el cambio climático.