El empresario y arquitecto Abel Guerra no huyó de México como circuló en redes sociales y tampoco es dueño del motel Nueva Castilla como trataron de señalar al vincularlo con el caso de Debanhi Escobar.

Y es que Abel Guerra mostró documentos que señalan como falso sea dueño o tenga alguna relación con el motel Nueva Castilla, donde en una de sus cisternas apareció la joven desaparecida hace dos semanas.

Ante tales circunstancias no habría razón alguna para vincularlo al caso y mucho menos para que haya huido .

Abel Guerra aclara no tener ninguna relación con el motel Nueva Castilla

SDPnoticias publicó el sábado 23 de abril que los dueños del motel Nueva Castilla son Operadora Nueva Castilla SA de CV y no tienen relación con el mencionado empresario.

Acta constitutiva del motel Nueva Castilla (@AbelGuerraG)

Abel Guerra Garza manifestó que desde el anonimato y con una cuenta creada recientemente lo buscan relacionar con la propiedad en la que fue encontrada Debanhi.

“Quiero aclarare que no tengo ningún tipo de relación con el inmueble. Abel Guerra

Tuit Abel Guerra (@AbelGuerraG)

Siguió diciendo que, de acuerdo con datos de Registro Público de la Propiedad, el principal accionista de esa cadenas de moteles, que están en todo el país, es de origen español.

El empresario y esposo de Clara Luz Flores, ex candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, hizo un llamado a no atender los comentarios de quienes no respetan el dolor y utilizan este tipo de casos para fines distintos a la justicia.

Caso Debanhi Escobar se investigará con perspectiva de género

La noche de este domingo, el gobernador Samuel García, se reunió con Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi, e informaron que de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, la joven entró por su propio pie al establecimiento.

En los videos revisado se ve a Debanhi entrando sola, luego de haberse bajado de un taxi por aplicación cuyo conductor la habría acosado, de acuerdo con información de Mario Escobar dada a conocer luego del hallazgo del cuerpo.

También informaron que el caso pasa a la Fiscalía Especializada en Feminicidios para investigar el caso con perspectiva de género.