Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, fue vinculado a proceso tras una investigación debido a una serie de delitos relacionados con fraude de contratos.

De acuerdo con lo revelado, se acusa a Raúl Navarro Gallegos de irregularidades con un prestador de servicios por más de 45 millones de pesos.

¿Quién es Raúl Navarro Gallegos?

Raúl Navarro Gallegos es el exsecretario de Hacienda de Sonora, el cual estuvo en funciones durante la administración de Claudia Pavlovich en el Estado.

Raúl Navarro Gallegos, ex secretario de Hacienda de Sonora (Yazmín Betancourt / SDPnoticias )

¿Qué edad tiene Raúl Navarro Gallegos?

Raúl Navarro Gallegos nació el 7 de septiembre de 1949, actualmente tiene 76 años de edad.

¿Quién es la esposa de Raúl Navarro Gallegos?

Se sabe que Raúl Navarro Gallegos está casado, pero la identidad de su esposa se mantiene en bajo perfil.

¿Cuántos hijos tiene Raúl Navarro Gallegos?

Se desconoce la identidad de los hijos de Raúl Navarro Gallegos.

¿Qué estudió Raúl Navarro Gallegos?

Se sabe que Raúl Navarro Gallegos cuenta con una carrera universitaria terminada; sin embargo, no hay registros públicos acerca de la institución donde realizó sus estudios.

¿En qué ha trabajado Raúl Navarro Gallegos?

Raúl Navarro Gallegos fue secretario de Hacienda en Sonora de 2015 a 2021, durante la administración de Claudia Pavlovich en la entidad.

Raúl Navarro Gallegos, ex secretario de Hacienda de Sonora (Especial)

Raúl Navarro Gallegos es vinculado a proceso por supuesto peculado y asociación delictuosa

Tras una larga investigación, Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Luego de que se señalara que entre 2017 y 2020, Raúl Navarro Gallegos realizó una serie de contratos irregulares con la empresa Bleda, por alrededor de 45 millones de pesos.

La reparación del daño sería por 25 millones 709 mil 40 pesos, monto denunciado por ser efectivamente pagado a la empresa.

Además de 92 millones de pesos, monto por el que la empresa ha demandado al gobierno del estado de Sonora en un Tribunal Administrativo.

El exsecretario de Hacienda de Sonora llevará el proceso en libertad debido a un amparo solicitado. Actualmente, se encuentra en estado de “prófugo”, tras girarse una orden de aprehensión.

Se sabe que Raúl Navarro Gallegos cruzó la frontera rumbo a Estados Unidos el pasado 12 de noviembre de 2024 por la garita de Nogales- Arizona.