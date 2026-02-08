Durante una gira de trabajo por el municipio de Peñón Blanco, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, atendió de manera directa la solicitud de Yaritza Zarayez Parsa Lerma, joven originaria de la colonia Jesús Agustín Castro, quien desde hace años vive con una discapacidad derivada de una luxación congénita de cadera y enfrentaba un prolongado proceso de espera para acceder a una cirugía indispensable.

Al conocer la historia de Yaritza y la urgencia médica que enfrentaba debido al dolor constante y las limitaciones severas en su vida diaria, el mandatario estatal actuó de inmediato. En el lugar, realizó una llamada telefónica al doctor Steve Fraire de Santiago, director del Hospital General 450, para exponer el caso y solicitar atención prioritaria.

Gobierno de Durango garantiza atención médica integral

Durante la comunicación se acordó que la joven será recibida de manera personal, sometida a una valoración médica integral y que la cirugía se realizará antes de que concluya la próxima semana, con el objetivo de evitar un mayor deterioro en su salud.

Además de garantizar la intervención quirúrgica, el gobernador Esteban Villegas se comprometió a acompañar todo el proceso médico de Yaritza, incluyendo estudios preoperatorios, atención hospitalaria completa, rehabilitación, así como el apoyo con una silla de ruedas y el equipamiento necesario para su recuperación.

El mandatario le aseguró que no estará sola y que su gobierno hará lo necesario para que pueda recuperar movilidad y mejorar su calidad de vida, reiterando que la atención a la salud y a las personas con discapacidad es una prioridad de su administración.

El gobernador Esteban Villegas gestionó de inmediato una cirugía urgente durante su gira en Peñón Blanco (Cortesía)

Yaritza, madre soltera de dos hijas, compartió que su mayor temor era quedar postrada y no poder seguir cuidándolas, debido al avance del daño en sus caderas y rodilla. La respuesta inmediata del gobernador representa, para ella, una nueva oportunidad de seguir adelante.

La historia refleja el impacto de un gobierno que escucha en territorio y actúa sin burocracia, donde una decisión oportuna puede significar atención médica, esperanza y un cambio real en la vida de las personas.