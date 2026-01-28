El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, presentó los proyectos municipales de infraestructura que se llevarán a cabo durante 2026, en coordinación con el presidente municipal Toño Ochoa, y aseguró que el estado está por vivir su mejor etapa de desarrollo.

Durante la presentación, el mandatario estatal destacó que las obras anunciadas son resultado de un trabajo construido durante años y que corresponde a la actual administración concretarlas para beneficiar directamente a las familias duranguenses.

Esteban Villegas alista mayor inversión en infraestructura rumbo a 2026

Esteban Villegas resaltó que, además de las obras presentadas por el Municipio, 2026 permitirá detonar una mayor inversión en infraestructura, ya que a los 800 millones de pesos anunciados se suman 2 mil millones de pesos que aportará el Gobierno del Estado.

A ello se agregan mil 800 millones de pesos que ya se ejercen entre diciembre y marzo, así como casi 400 millones de pesos adicionales con los que arrancará el proyecto de Estación Central, además de nuevas obras como el Parque Benigno Montoya, proyectos de agua, nuevos bulevares y la consolidación de infraestructura urbana.

El gobernador reiteró que estas inversiones son posibles gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Durango, y señaló que tomar decisiones firmes y con visión es clave para responder al crecimiento de la ciudad y a las nuevas oportunidades de desarrollo.

Esteban Villegas y Toño Ochoa impulsan obras e infraestructura para Durango (Cortesía )

Por su parte, el presidente municipal Toño Ochoa afirmó que los proyectos de infraestructura para 2026 responden a una ruta clara de orden, crecimiento y responsabilidad, y agradeció el respaldo del gobernador Esteban Villegas para continuar impulsando obras que fortalezcan los servicios públicos y consoliden el rumbo de Durango.

Finalmente, Toño Ochoa afirmó que la coordinación entre el Municipio y el Estado permitirá que Durango continúe transformándose con obras y resultados, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los duranguenses.