El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, encabezó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en el poblado Navajas, donde se plantaron 6 mil pinos con la participación de más de mil personas.

La actividad se realizó como parte de la jornada convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio inicio a las acciones de reforestación en todo el país. Para este año, Durango tiene como meta plantar más de 5 millones de árboles.

Durango planta 6 mil pinos en zona afectada por incendio

En Navajas se plantaron 6 mil pinos de las especies Pinus engelmannii y Pinus cooperi en 5.5 hectáreas que resultaron afectadas por un incendio forestal ocurrido en 2019.

De manera simultánea, las acciones de reforestación y dispersión de semillas se realizaron en 27 municipios de Durango, entre ellos Durango, San Dimas, Mezquital, Nombre de Dios, Súchil, Vicente Guerrero, Tamazula, Tepehuanes, Canatlán, San Juan del Río y Ocampo.

En estas actividades participaron más de 20 ejidos, comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios.

Durango se suma a jornada de Claudia Sheinbaum con 6 mil pinos. (Cortesía)

Esteban Villegas destaca importancia forestal de Durango

Durante la jornada, Esteban Villegas destacó que Durango es la primera reserva forestal del país y ocupa el segundo lugar nacional en superficie de bosque certificado.

Asimismo, señaló que la entidad cuenta con el mayor número de proyectos de captura de carbono en México y se encuentra entre las primeras del mundo en la certificación y comercialización de créditos de biodiversidad.

Para 2026, Durango contempla atender 4 mil 658 hectáreas mediante distintos programas de reforestación. Hasta el momento, se han alcanzado 2 mil 806.20 hectáreas, con 2.8 millones de árboles plantados.

Claudia Sheinbaum impulsa Jornada Nacional de Reforestación

Durante el enlace con Durango, Claudia Sheinbaum destacó que la jornada reúne a gobiernos, comunidades, pueblos indígenas, fuerzas armadas y ciudadanía para contribuir a la recuperación y conservación de los ecosistemas.

La presidenta convocó a convertir esta actividad en una jornada permanente que se realice cada segundo domingo de agosto, con el objetivo de fortalecer el cuidado de bosques, selvas, ríos, lagos, montañas y otros ecosistemas.

En representación de la presidenta participó la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, quien acompañó las actividades de reforestación en Navajas.