Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa entregaron la primera etapa del proyecto Estación Central con la inauguración de la nueva Unidad Deportiva, un complejo que busca fortalecer la práctica del futbol y el béisbol en Durango y que beneficiará cada semana a más de 250 equipos, 5 mil jugadores y 400 niñas y niños deportistas.

Con una inversión superior a 54 millones de pesos, el nuevo espacio amplía la infraestructura deportiva del estado y ofrece instalaciones modernas para fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

Durango inaugura la Unidad Deportiva Estación Central con inversión de 54 mdp. (Cortesía)

Estación Central fortalecerá el deporte en Durango

Durante la inauguración, Esteban Villegas Villarreal, acompañado por Toño Ochoa, destacó que la obra representa el cumplimiento de un compromiso con la comunidad deportiva y permitirá que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos para entrenar y competir.

El gobernador subrayó que el complejo no solo brindará mejores condiciones para la práctica del futbol y el béisbol, sino que también contará con iluminación para que las actividades puedan desarrollarse en horarios nocturnos, ampliando las oportunidades de uso para ligas y equipos.

La Unidad Deportiva Estación Central cuenta con más de 21 mil metros cuadrados de construcción e integra una cancha de futbol con pasto sintético, estadio de béisbol, gradas, vestidores, baños, trotapista, andadores y torres de iluminación.

Esteban Villegas anuncia nuevas etapas para el proyecto Estación Central

El alcalde Toño Ochoa destacó que el complejo ofrecerá un espacio de calidad para el desarrollo deportivo y la convivencia de las familias duranguenses, al tiempo que contribuirá a rescatar una zona emblemática de la ciudad.

Por su parte, Boris Abad Tiscareño, gerente de Infraestructura Urbana Sostenible de Banobras, señaló que la entrega marca el inicio de la transformación de la zona ferroviaria y refrendó el compromiso de continuar con las siguientes etapas del proyecto Estación Central.

Finalmente, representantes de las comunidades del futbol y el béisbol coincidieron en que estas nuevas instalaciones impulsarán el deporte entre niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer la convivencia familiar y recuperar espacios públicos para beneficio de la población de Durango.