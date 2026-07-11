La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, supervisaron los avances de la Presa Tunal II, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para la entidad que permitirá fortalecer el abasto de agua potable para miles de familias.

Durante el recorrido estuvieron acompañados por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, con quien constataron el avance de los trabajos de construcción de este proyecto estratégico para Durango.

La obra hídrica busca garantizar el suministro de agua potable para las familias duranguenses durante los próximos 50 años.

Presa Tunal II garantizará agua para Durango durante los próximos 50 años

La Presa Tunal II contempla una inversión de 5 mil 913 millones de pesos y permitirá garantizar el suministro de agua para Durango al beneficiar a 340 mil habitantes.

De acuerdo con la información presentada durante la supervisión, la obra sustituirá la extracción de mil 500 litros por segundo de agua subterránea, además de contar con una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y una cortina de 98 metros de altura.

La obra garantizará agua potable para 340 mil habitantes. (cortesía)

Obra hídrica avanza con trabajos en plataformas y caminos de acceso

Actualmente continúan los trabajos en plataformas y plantas de concreto, almacenes de agregados, bancos de materiales, caminos de acceso y construcción, así como en campamentos y oficinas que permiten avanzar en la ejecución del proyecto.

Además de fortalecer el abasto de agua potable, la construcción de la Presa Tunal II generará 4 mil 200 empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

Claudia Sheinbaum Pardo y Esteban Villegas Villarreal refrendan compromiso con Durango

La Presa Tunal II forma parte de un sistema integral que incluye una planta de bombeo, una línea de conducción y una planta potabilizadora, infraestructura que permitirá un suministro más seguro y eficiente de agua potable para la ciudad de Durango.

Con esta supervisión, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar una obra que contribuirá al desarrollo de la entidad y garantizará agua para Durango en las próximas décadas.