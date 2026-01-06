La conferencia mañanera del pueblo del martes 6 de enero de Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo la presencia de niños, quienes aprovecharon para hacerle preguntas a la presidenta de México.

Estos niños que acudieron a la conferencia mañanera del pueblo eran hijos de los reporteros que cubren esta fuente informativa, y tomaron un momento para realizar sus preguntas.

Es por ello que una niña tomó la oportunidad para preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum por la medida de la desaparición de los dulces en las escuelas.

Esta fue la respuesta de Sheinbaum por pregunta de niña por la falta de dulces en las escuelas

Para que se diera la palabra a los niños en la conferencia mañanera del pueblo del martes 6 de enero, uno de los reporteros pidió realizar una pregunta pero decidió compartir el micrófono con varios infantes presentes.

Por lo que una niña decidió preguntarle directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum dos cuestionamientos, primero ¿qué le habían traído los Reyes Magos?, en este 6 de enero.

Mientras que su segunda pregunta fue el ¿por qué había quitado los dulces de las escuelas?.

Con una sonrisa, la presidenta de México respondió ambas preguntas, de la primera aseguró que lo que le había traído los Reyes Magos, era la presencia de los niños a su conferencia a quienes llamó como “la alegría de la mañanera”.

Para la segunda respuesta la presidenta Claudia Sheinbaum explicó a la niña que su decisión de quitar los dulces de las escuelas era por razones de salud.

En especial porque dijo que de pequeños los dulces pueden pareces inofensivos, pero conforme se va creciendo, estos pueden traer consecuencias a la salud con enfermedades como diabetes e hipertensión.

Aunque dijo que los niños sí podían comer dulces, estos tenían que ser supervisados por sus padres, mientras que en la escuela se les ofrecería comida saludable.