Mario Delgado Carrillo informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), refrenda su compromiso con el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que habitan en comunidades rurales, indígenas, de alta y muy alta marginación en el país.

El titular de la SEP destacó que el modelo educativo del Conafe tiene un enfoque social, humanista e incluyente, el cual garantiza servicios educativos en zonas donde históricamente no existían, gracias a la participación de 61 mil 786 figuras educativas que brindan acompañamiento pedagógico.

Mario Delgado destaca al Conafe como referente de inclusión educativa

El servicio educativo que imparte el Conafe se sostiene en la labor de 61 mil 786 figuras educativas, quienes ofrecen atención en Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. En reconocimiento a su aportación al desarrollo educativo y social de las comunidades reciben un apoyo económico, además del respaldo institucional del Gobierno de México.

Actualmente, el Conafe tiene presencia en más de 35 mil localidades de alta y muy alta marginación, mediante 56 mil 965 comunidades de aprendizaje, donde se brinda Educación Básica a casi 600 mil niñas, niños y adolescentes, así como atención a la primera infancia dirigida a madres y padres de familia.

Asimismo, Mario Delgado señaló que el Conafe trabaja de manera coordinada con programas educativos, autoridades locales y diversas instituciones de bienestar, con el propósito de que tanto las figuras educativas como las comunidades atendidas accedan a beneficios en salud, alimentación, proyectos productivos y becas, fortaleciendo el bienestar integral de la población.

Gobierno de México y Conafe fortalecen la dignificación de la labor educativa

El director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, informó que las figuras educativas de Educación Básica reciben un apoyo económico mensual de cinco mil pesos, recurso contemplado en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2025.

Además, con el objetivo de incentivar la permanencia y reconocer el esfuerzo de las figuras educativas, el Conafe otorga en el mes de diciembre un apoyo económico extraordinario, sujeto a las economías generadas durante el ejercicio fiscal.

Asimismo, detalló que las figuras educativas cuentan con apoyos complementarios como conectividad gratuita mediante un chip para telefonía celular, así como equipamiento que incluye playeras tipo polo, chamarra, mochila y calzado, lo que facilita su identificación y el desarrollo de sus actividades comunitarias.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mejorar de forma continua las condiciones del servicio educativo del Conafe se mantiene como una prioridad nacional.