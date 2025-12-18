El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que 60 mil mexiquenses de Ecatepec de Morelos obtuvieron la certificación EC1631 “Conducción de motocicleta”, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la cual tiene como objetivo acreditar las habilidades de conducción de este tipo de transporte.

CONOCER dignifica el trabajo y transporte de motociclistas en Edomex

Durante la ceremonia, Mario Delgado afirmó que esta certificación incluye una educación que abarca habilidades, conocimientos y saberes que deben ser conocidos para enfrentar los retos cotidianos.

Asimismo, reconoció que la Nueva Escuela Mexicana es un proyecto que promueve la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a las y los ciudadanos; es por eso que esta certificación demuestra la responsabilidad de las y los conductores.

“Por eso es de suma importancia esta labor de formación y certificación, porque quien aprende a conducir con responsabilidad, aprende también que su trayecto ocurre entre cuerpos igualmente frágiles, llenos de planes para mañana y amor por su familia. La seguridad, entendida así, deja de ser solo un reglamento y se convierte en una forma de fraternidad, compasión y corresponsabilidad hecha costumbre” Mario Delgado, titular de la SEP

El titular de la SEP señaló que el casco es una herramienta fundamental, pues resguarda el tesoro más grande que tenemos: la vida humana, por lo que proteger la cabeza de una persona, señaló, es custodiar todo lo que aún puede llegar a ser.

Por otra parte, la titular de CONOCER, Guillermina Alvarado Moreno, destacó que la entrega de cascos certificados por el Gobierno del Estado de México representa una acción directa a favor del bienestar social, la salud y la movilidad segura.

Además, afirmó que para solicitar la licencia de motociclista en el Edomex es indispensable contar con la certificación de CONOCER, la cual dignifica a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte y de trabajo.

Mientras que el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, explicó que esta certificación se implementó debido a la cantidad de accidentes que involucran motocicletas. Finalmente, hizo un llamado a los y las motociclistas para apegarse a la ley y a cuidar, proteger y salvaguardar vidas.