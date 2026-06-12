Elementos de la Policía Municipal de Coeneo, Michoacán, la directora de seguridad y el subdirector de la corporación fueron detenidos por presuntos nexos con el CJNG.

Investigaciones preliminares deribadas de la doble emboscada a elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen, el pasado 10 de junio, apuntaron a los ahora detenidos, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Los agentes municipales fueron detenidos cuando realizaban acciones de patrullaje en Coeneo.

Reportes indican que durante la captura se les decomisó armamento e indicios con características de narcóticos hallados en vehículos oficiales, así como gorras con las siglas CJNG.

Operativo interinstitucional permitió captura de elementos ligados al CJNG

Personal de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fueron quienes llevaron a cabo la detención.

Por su parte, el Ministerio Público continuará con las investigaciones. Se espera que en próximos días se determine la situación jurídica de los detenidos.

Operativos de la Guardia Civil en Michoacán (Guardia Civil (SSP MICHOACÁN @SSeguridad_Mich))

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un comunicado de prensa en el que confirmaron la detención de 8 personas durante un operativo interinstitucional en Coeneo.

La investigación se hará por probable narcomenudeo y cohecho.

A su vez, la FGE reiteró en el escrito su compromiso para garantizar la seguridad de los michoacanos, así como el cumplimiento de las leyes.

Autoridades anunciaron, a dos días de la emboscada en Nahuatzen que cuatro de los cinco lesionados que fueron trasladados al hospital continúan en estado grave de salud.