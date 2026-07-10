La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra mandos de la Seguridad Pública de Zacapu, quienes son investigados por su presunta relación con el ataque contra elementos de la Guardia Nacional ocurrido en junio pasado en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

El operativo para ejecutar las órdenes de captura contó con la participación de diversas corporaciones de seguridad estatales y federales, entre ellas:

Guardia Civil de Michoacán

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Detienen a mandos de Seguridad Pública de Zacapu tras ataque a la Guardia Nacional en Nahuatzen

De acuerdo con la FGE de Michoacán, un Juez de Control giró las órdenes de aprehensión por la probable responsabilidad de ambos mandos en el delito de robo calificado grave.

Las órdenes judiciales fueron cumplimentadas este 10 de julio de 2026 en las inmediaciones del municipio de Zacapu, donde los dos funcionarios fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía también confirmó que ambos son investigados por su posible participación en el ataque contra elementos de la Guardia Nacional registrado en Nahuatzen, en el que cinco agentes fueron asesinados presuntamente por integrantes del crimen organizado, posteriormente llegaron los elementos municipales de apoyo a los acusan de robar sus pertenencias.

¿Quiénes son los mandos de Seguridad Pública de Zacapu detenidos?

El Ayuntamiento de Zacapu confirmó la identidad de uno de los detenidos. Se trata de Raúl Fuerte Rodríguez, director de Seguridad Pública del municipio.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han revelado oficialmente la identidad del subdirector detenido. Sin embargo, de acuerdo con reportes difundidos de manera extraoficial, el segundo mando capturado sería Jorge Antonio R.