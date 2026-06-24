La mañana de este miércoles 24 de junio, un enfrentamiento entre el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y presuntos integrantes de un grupo criminal dejó un saldo de seis civiles muertos en la comunidad de Jucutacato, Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego contra una patrulla de la Guardia Nacional que realizaba recorridos de vigilancia, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras los hechos, autoridades desplegaron un operativo de seguridad en Uruapan y lograron detener a uno de los presuntos participantes.

Así ocurrió el enfrentamiento en Uruapan que dejó seis civiles muertos

Los primeros reportes señalan que una patrulla de la Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia sobre la carretera que conecta las comunidades de Jucutacato y Cutzato.

Durante el operativo, los agentes detectaron varias camionetas en las que viajaban hombres armados.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, los presuntos criminales habrían abierto fuego contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos a la altura de la desviación hacia Matanguarán.

Como resultado del enfrentamiento, seis personas murieron en el lugar.

De manera preliminar y extraoficial, se presume que las víctimas formaban parte del grupo armado que atacó a los elementos de seguridad esta mañana.

Enfrentamiento en Uruapan, Michoacán deja un detenido

Tras la balacera, las autoridades lograron detener a uno de los presuntos participantes en la agresión, mientras que otros involucrados consiguieron escapar.

Asimismo, en la zona fueron aseguradas dos camionetas y varias armas presuntamente utilizadas por los agresores.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán fue requerida para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, la identidad de los seis civiles fallecidos no ha sido confirmada por las autoridades.

El operativo de seguridad continúa en la región para reforzar la vigilancia y dar seguimiento a las investigaciones derivadas de este enfrentamiento en Uruapan.