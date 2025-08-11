Una camioneta con turistas sufrió un terrible accidente en el Nevado de Toluca, en el Estado de México; aquí te decimos qué pasó con este grupo de personas.

Los hechos ocurrieron ayer domingo 10 de agosto, cuando un grupo de turistas subía a la parte alta del volcán Xinantécatl, en el Nevado de Toluca; sin embargo, el conductor perdió el control del vehículo y este se salió del camino.

Como consecuencia de lo anterior, 13 personas resultaron heridas, particularmente, un adulto y un menor de edad. No obstante las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Nevado de Toluca: Policía estatal reportó 2 heridos de gravedad

En primera instancia, luego del accidente de una camioneta en el Nevado de Toluca, la policía estatal informó que este caso dejó un muerto y 11 personas heridas; sin embargo, más tarde se confirmó que no hubo fallecimientos.

El grupo de más de una docena de turistas, a bordo de una camioneta pick up, cayó más de 50 metros desde la parte alta del Nevado de Toluca cuando intentaba subir a la zona de las lagunas del volcán.

Dado lo anterior, cinco adultos y seis menores de edad resultaron heridos; sin embargo, solo dos casos se reportaron como graves tras el accidente que fue atendido por los servicios de emergencia de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México.

Debido a lo aparatoso del accidente, se solicitó la intervención del Grupo Relámpagos para poder realizar traslados de las víctimas por vía aérea.

Cierran Nevado de Toluca de manera indefinida tras accidente de turistas

La zona del Nevado de Toluca fue cerrada de manera indefinida tras el accidente de un grupo de turistas, según informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por medio de una imagen difundida en redes sociales, las autoridades de las Áreas de Protección de Flora y Fauna dieron a conocer este anuncio al público, con el cual se invitó a la ciudadanía a estar pendiente de un nuevo aviso.

En el mensaje difundido en X también se etiquetó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que los turistas se mantengan informados por medios de canales oficiales.