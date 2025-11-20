Mike Rijavec, youtuber estadounidense, fue hallado sin vida el pasado 16 de noviembre, cinco días después de haber emitido una señal de auxilio.

Mike Rijavec, quien en buscaba de una nueva aventura navegaba frente a la costa de Bahía Asunción en Baja California, perdió la vida a causa de asfixia por sumersión, reveló la Fiscalía.

Su cuerpo fue encontrado por un pescador local en Campo Pesquero San Cristóbal, Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé.

Mike Rijavec fue reportado como desaparecido antes de su muerte

El youtuber estadounidense, Mike Rijavec, de 41 años de edad, fue reportado como desaparecido por sus familiares a través del portal GoFundMe.

De acuerdo con información revelada por la familia de Mike Rijavec, éste tuvo problemas con el motor de su lancha mientras zarpaba por aguas frente a la costa de Baja California.

Por lo que emitió una señal de auxilio el 11 de noviembre a las 3 de la tarde.

Ante esto, la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo en el que participó la Marina de México, embarcaciones privadas, drones, radares terrestres y aeronaves.

Familiares pidieron a gente apoyo económico para cubrir el costo del combustible y el pago de los pilotos y así continuar con la búsqueda.

Reportan como desaparecido al youtuber Mike Rijavec (GoFundMe)

Lamentablemente un pescador encontró al youtuber, interesado en la pesca, sin vida y abordo de su lancha sin motor.

Primeros reportes indican que el influencer norteamericano murió por ahogamiento ya que su cuerpo permaneció bajo el agua por mucho tiempo, lo que provocó que sus pulmones se llenaran de este líquido, supliendo al oxígeno.

Aunado a esto, su hermano explicó que Mike Rijavec posiblemente quiso solucionar el problema, pero en su intento el motor se desprendió, provocando que ésta se volcara.

Al igual que reportó su desaparición, por GoFundMe anunció su muerte.

“El cuerpo de Mikey fue hallado hoy en el agua cerca de San Cristóbal. Aunque es difícil aceptarlo, agradecemos que nos brinde algo de consuelo” Gregory Rijavec. Hermano de Mike Rijavec