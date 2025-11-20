Se ha dado a conocer la lamentable muerte del músico británico Gary ‘Mani’ Mounfield a los 63 años, conocido por ser el histórico bajista de Primal Scream y The Stones Roses.

“Con el corazón destrozado, anunció el triste fallecimiento de mi hermano Gary ‘Mani’ Mounfield. Descansa en paz, RKID” , confirmó a través de sus redes sociales este mismo jueves 20 de noviembre su hermano Greg Mounfield.

La causa de la muerte del histórico bajista Gary ‘Mani’ Mounfield no ha sido dada a conocer por ahora.

Ante la muerte de Gary ‘Mani’ Mounfield decenas de músicos, principalmente del Reino Unidos han lamentado la pérdida del bajista.

Con ello, Ian Brown, su compañero de banda en The Stones Roses, publicó en X: “Descansa en paz, Mani X”.

Por su parte, Rowetta de Happy Mondays escribió en sus redes sociales: “Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi amor para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron”.

Mientras que Tim Burgess de The Charlatans aseguró que Gary ‘Mani’ Mounfield fue “uno de los mejores en todos los sentidos; un amigo entrañable”.

Asimismo, el cantante de Oasis, Liam Gallagher lamentó la perdida “estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”.

Gary ‘Mani’ Mounfield fue bajista de Primal Scream y The Stones Roses

La muerte de Gary ‘Mani’ Mounfield ha dejado sin duda un impacto en la música, tras ser el legendario bajista de Primal Scream y The Stones Roses, que marcó un antes y un después gracias a su peculiar estilo de tocar.

Pues los riffs de Gary ‘Mani’ Mounfield marcaron un cambió estilo y hasta la actitud, mismo que inspiró a bandas como Oasis y The Verve.

El legado de Gary “Mani” Mounfield se impulsó con The Stone Roses tras formar parte del disco debut homónimo (1989), seguido de Spike Island (1990) y Second Coming (1994), hasta su separación en 1996.

Mientras que con Primal Scream, el bajista Gary ‘Mani’ Mounfield estuvo desde su debut en 1997 con disco como Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000), Evil Heat (2002), Riot City Blues (2006) y Beautiful Future (2008).

Gary ‘Mani’ Mounfield se separó de Primal Scream hasta 2011 para regresar a The Stone Roses ese mismo año.