Te decimos quién es Mikey Rivajec, el influencer desaparecido y hallado muerto en Baja California.

Lamentablemente se dio a conocer la muerte de Mikey Rivajec días después de que se reportara su desaparición.

¿Quién es Mikey Rijavec?

Mikey Rivajec era un influencer y creador de contenido especializado en la pesca de kayak.

Era conocido por el canal de YouTube, SD Fish and Sips en el que compartía videos sobre sus aventuras en Ocean Beach, California.

Mikey Rijavec, influencer (@sdfishandsips / Instagram)

¿Cuántos años tiene Mikey Rijavec?

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Mikey Rivajec tenía 41 años de edad.

El influencer era originario de San Francisco, California.

¿Quién es la esposa de Mikey Rijavec?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Mikey Rijavec tenía esposa.

Mikey Rijavec, influencer (@sdfishandsips / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mikey Rijavec?

Al no saber la fecha exacta de nacimiento de Mikey Rivajec, no se puede establecer a qué signo zodiacal pertenecía.

¿Cuántos hijos tiene Mikey Rijavec?

No se sabe si Mikey Rivajec tenía hijos.

Mikey Rijavec, influencer (@sdfishandsips / Instagram)

¿Qué estudió Mikey Rijavec?

Se desconoce el grado de estudios de Mikey Rivajec.

Mikey Rijavec, influencer (@sdfishandsips / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mikey Rijavec?

El influencer Mikey Rivajec era reconocido por ser un referente de la pesca con su canal de videos SD Fish and Sips.

Por su estilo de videos y consejos que daba, Mikey Rivajec tenía un público fiel.

En YouTube acumula 20 mil 900 suscriptores, mientras que en Instagram 10 mil 900 seguidores.

Mikey Rijavec, influencer (@sdfishandsips / Instagram)

Hallan muerto en Baja California al influencer Mikey Rijavec

Se reportó que el influencer Mikey Rijavec fue hallado muerto en Baja California.

El cuerpo fue localizado el 16 de noviembre en el Campo Pesquero San Cristóbal de Bahía de Tortugas, en el municipio de Mulegé.

Según detalla la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, la causa de muerte de Mikey Rijavec fue por asfixia por sumersión .

El pasado 11 de noviembre, Mikey Rijavec realizó una llamada para reportar que tenía una falla en el motor de su embarcación cuando pescaba en Bahía Asunción.

Posteriormente, se perdió comunicación con Rijavec. Por lo que se activó su búsqueda donde participaron embarcaciones de la Armada de México.

Así como la Guardia Costera de los Estados Unidos y pescadores de la localidad.