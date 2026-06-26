Elisia fortaleció su apuesta por el desarrollo económico de Querétaro al consolidar inversiones superiores a los 120 millones de dólares y contribuir a la detención de proyectos empresariales por más de 870 millones de dólares en la entidad.

Como parte de esta estrategia, Elisia fue sede de una jornada de trabajo con representantes de la American Society of México (AMSOC), líderes empresariales, académicos y especialistas, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de educación, innovación, formación de talento y desarrollo económico.

Elisia y AMSOC fortalecen la colaboración binacional

Durante el encuentro, representantes de Elisia y de la American Society of Mexico (AMSOC) analizaron los desafíos que enfrenta Norteamérica para formar talento especializado y consolidar una mayor vinculación entre universidades, empresas y sectores productivos.

La reunión también permitió presentar los avances del ecosistema educativo y tecnológico de Elisia, ubicado en Querétaro, así como los proyectos que buscan conectar la educación superior con la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico regional.

El Director de Expansión de Elisia, Antonio Díaz Arenas, destacó que las regiones más competitivas del mundo han logrado impulsar su crecimiento mediante la colaboración entre educación, empresa, innovación y comunidad.

En su intervención, la Vicerrectora de Elisia Education Hub, Alexandra Strong, subrayó la importancia de brindar experiencias internacionales a los estudiantes y fortalecer la conexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, el empresario Jaime Chico Pardo resaltó la necesidad de impulsar proyectos educativos alineados con las demandas productivas del país y fortalecer la relación entre universidades e industria.

En tanto, el Presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, destacó la relevancia estratégica del Bajío para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como la necesidad de reforzar la conexión entre educación, inversión y desarrollo económico.

Querétaro fortalece su atractivo para la inversión

El Presidente de AMSOC Querétaro, Alejandro Ortega, señaló que modelos como Elisia contribuyen a acelerar la vinculación entre academia e industria, impulsando el desarrollo económico regional.

Por su parte, el CEO de American Society of Mexico, Enrique Huesca, reconoció la importancia de generar espacios de colaboración entre empresas, instituciones educativas y líderes de ambos países para fortalecer la competitividad y la innovación.

Con esta estrategia, Elisia consolida su posición como un ecosistema enfocado en la formación de talento, la atracción de inversión y el impulso de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Querétaro, el Bajío y Norteamérica.