El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, encabezó un encuentro con el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, junto a líderes empresariales para analizar el entorno de inversión y competitividad en México.

El espacio de diálogo se centró en el papel de las instituciones en el desarrollo económico, así como en los retos y oportunidades que enfrenta el país para consolidarse como un destino atractivo para la inversión.

AmSoc impulsa diálogo entre gobierno y sector privado

La sesión, también encabezada por Enrique Huesca, CEO de AmSoc, reunió a presidentes y directores generales de empresas afiliadas, quienes intercambiaron perspectivas sobre la necesidad de fortalecer la confianza, estabilidad y certeza institucional.

En un contexto clave para América del Norte, el encuentro permitió destacar la importancia de construir condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la atracción de capital.

Asimismo, se planteó la necesidad de impulsar una agenda compartida entre gobierno y sector privado para aprovechar las oportunidades del nearshoring y fortalecer la posición de México en la región.

Larry Rubin subrayó que el diálogo abierto entre ambos sectores es fundamental para alinear visiones y avanzar hacia un entorno más competitivo, que incentive la inversión y el crecimiento económico.

Por su parte, Arturo Zaldívar señaló que México tiene una oportunidad para fortalecer sus instituciones con una visión alineada tanto a las demandas ciudadanas como al desarrollo económico.

Destacó que se impulsa un sistema de justicia más eficiente y cercano, con el uso de tecnología para combatir la corrupción y avances en la reforma de las fiscalías, con el objetivo de generar mayor confianza y mejores condiciones para la inversión.