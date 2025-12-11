Elisia Education Hub, reconocido por su modelo educativo de excelencia, firmó un Convenio Marco de Colaboración con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM).

El acuerdo permitirá otorgar becas académicas para que estudiantes cursen estudios de nivel superior en los campus de Arkansas State University y Texas State University ubicados en Querétaro, sin necesidad de salir del país.

Acuerdo entre Elisia Education Hub y Michoacán

La Maestra Mariana Sosa Olmeda, directora general del IEMSySEM, y el Dr. André Possani, vice rector asociado de Elisia Education Hub, encabezaron la firma del convenio.

El Dr. Possani destacó que esta alianza abre nuevas oportunidades para las próximas generaciones, al impulsar la formación de estudiantes con una visión global.

En Elisia Education Hub nos interesa tener alumnos con una visión global, que tengan interés de crecer y que puedan moverse fácilmente entre Estados Unidos, México y Europa; nos importa mucho la calidad y la excelencia académica, la capacidad de colaborar, todo el tiempo estamos creciendo, tenemos ya nueve años en México y cada año seguimos incorporando más alumnos y más carreras, y nuestros alumnos tienen la posibilidad de obtener el intercambio cultural que en algunas ocasiones es difícil de conseguir en México, pero nuestros alumnos lo pueden vivir aquí en México. André Possani

Enfatizó que la habilidad más importante demostrada por los egresados ha sido el liderazgo, así como la capacidad de tomar decisiones relevantes en sus espacios de trabajo.

Por su parte, la Maestra Mariana Sosa Olmeda aseguró que este convenio transformará la vida de cientos de jóvenes michoacanos al ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Yo siempre pienso en nuestros jóvenes que están en Estados Unidos y que hoy tienen la posibilidad de estudiar en una institución estadounidense, de regresar a su tierra, estudiar en paz y tranquilidad sin sentirse perseguidos, acosados, hostigados, y que van a egresar con un título con la misma validez y en un país o en otro. Mariana Sosa Olmeda

También exhortó a las instituciones a aprovechar todas las becas disponibles y agradeció la confianza de Elisia Education Hub.

Elisia Education Hub: un modelo universitario único en México

Elisia Education Hub ofrece un modelo educativo americano, con doble titulación: un título con validez en Estados Unidos y otro con validez oficial en México. Este esquema amplía las oportunidades de empleabilidad global, movilidad profesional y desarrollo competitivo.

Arkansas State University y Texas State University imparten más de 25 carreras y 20 especialidades, todas 100% en inglés bajo estándares internacionales.

Su sistema Living-Learning Community permite que los estudiantes vivan, aprendan y se conecten dentro del campus en un entorno multicultural, reafirmando el compromiso con la innovación y la formación de líderes globales.

En noviembre se inauguró el nuevo edificio de Texas State University campus Querétaro, fortaleciendo la infraestructura educativa de Elisia Education Hub y su apuesta por el desarrollo económico y social.

La firma del convenio contó con la presencia de autoridades estatales y representantes de instituciones educativas de nivel medio superior de Michoacán, así como funcionarios de Elisia Education Hub.