Jóvenes causaron indignación en Chihuahua tras grabarse dándole cerveza a una perra callejera; ciudadanos exigen justicia.

Se difundió en redes sociales un video donde se ve a una mujer sosteniendo a una perra y obligándola a tomar cerveza dentro de un auto.

Jóvenes se graban dándole cerveza a una perra callejera en Chihuahua

Los jóvenes circulaban por Ciudad Madera, Chihuahua, cuando se grabaron dándole de beber alcohol a una perra en situación de calle.

En el video se escucha a dos mujeres y un hombre riendo, mientras una de ellas sostiene al animal y le obliga a tomar cerveza, mientras la perra luchaba por liberarse.

INDIGNACIÓN EN CHIHUAHUA POR MALTRATO ANIMAL

Un video viral muestra a jóvenes obligando a una perrita callejera a beber alcohol en Chihuahua, generando indignación pública.



— Descubre todos los detalles aquí 👇🏻https://t.co/n7zNpUk6DT#Comparte pic.twitter.com/DPzOmjjfjH — El Blog del Narco (@narcoblogger) October 14, 2025

Después de la terrible agresión, la perra pudo huir del lugar y el video fue difundido por los propios agresores.

Usuarios de redes sociales identificaron a la mujer que agredió a la perra y se sabe que es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua.

La institución compartió un comunicado donde aseguran que ya identificaron a la agresora y sí es parte de sus estudiantes.

Además, la universidad reprobó el maltrato animal y reveló que investiga si los otros involucrados forman parte de la institución.

Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua identifica a una de las agresoras de una perrita callejera (UPNECH)

Autoridades de Chihuahua investigan caso de maltrato animal

El video donde una mujer obliga a beber cerveza a una perra callejera causó indignación en redes sociales y ciudadanos de Chihuahua exigieron justicia.

El gobierno municipal de Ciudad Madera compartió un comunicado donde condena este acto de maltrato animal.

“La presidencia municipal de Madera condena enérgicamente los actos de maltrato o crueldad en contra de los animales y puede constituir un delito” Comunicado de Ciudad Madera

El Código Penal de Chihuahua establece que el delito de maltrato animal se castiga con 6 meses hasta 7 años de prisión, cuando se causa la muerte del animal.

En redes sociales circulan los nombres de los tres responsables de maltratar a la perrita, incluso trascendió que una de las agresoras era dueña de la perra.

Pero, otros aseguran que la perra era callejera y animalistas de Chihuahua exigen que los involucrados sean castigados.