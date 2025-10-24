La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del estado de Chihuahua expulsó a la alumna que se hizo viral por darle cerveza a una perra callejera, video que se difundió en redes sociales.

En el video se observa a tres personas en un vehículo, en el que suben a una erra callejera, le dan cerveza y luego la abandonan; este acto fue condenado y señalado como maltrato animal.

Jóvenes obligan a perra callejera a beber cerveza en Chihuahua (Michelle Rojas )

UPN Chihuahua expulsa a alumna que le dio cerveza a perra callejera

Recién que se dio a conocer el video, la UPN Chihuahua se pronunció ante el hecho y dijo que se había identificado a la alumna que participó en el acto de dar cerveza a una perra callejera.

Esta institución reiteró que las acciones de la alumna no representaban los valores que se promueven y aclaró que la mujer que cometió durante el acto no era alumna, sino la joven que grababa.

Pese a esto, la UPN Chihuahua dio a conocer el pasado 20 de octubre la expulsión de la alumna que participó en la grabación del acto de dar cerveza a perra callejera, cuyas iniciales son A.C.C.P.

La UPN Chihuahua reiteró que la persona que le dio cerveza a la perra callejera no es miembro de su comunidad estudiantil, por lo que la institución no puede proceder contra ella.

“La otra persona que aparece en el video (D.G.), autora del acto, no pertenece a nuestro alumnado, por lo que cualquier acción o solicitud relacionada con ella resulta improcedente” UPN Chihuahua