En redes sociales circula un video que ha generado diversas críticas, pues en el metraje se aprecia un cachorro de león en plena fiesta en Polanco, en la Ciudad de México (CDMX).

Las imágenes fueron compartidas por Luciano Scalioni, DJ originario de Estados Unidos, a través de sus historias en Instagram y TikTok, donde intentó presumir al animal salvaje.

Según el propio Luciano Scalioni, este cachorro de león le pertenecería a la comediante estadounidense conocida como Gabrielle Kennedy.

En redes sociales se viralizó el momento en el que jóvenes extranjeros acarician y se toman fotografías con un cachorro de león cuando celebraban una fiesta privada en Polanco.

En una de las grabaciones se aprecia a Gabrielle Kennedy con el animal sobre sus piernas, metiendo las manos en el hocico del cachorro de león mientras se ríe de la situación.

En otro de los videos se observa a asistentes de la fiesta en Polanco intentando acariciar al animal, así como tomarse videos y fotografías con el cachorro de león.

Las críticas y los cuestionamientos por la situación no tardaron en llegar, pues algunos pidieron la intervención de la Profepa ante un posible caso de tráfico de animales.

Incluso, se le cuestionó a Gabrielle Kennedy por el paradero de la madre del cachorro de león, sin que hasta el momento haya compartido una respuesta.