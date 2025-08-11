La Fiscalía General del estado de Guanajuato inició una investigación por el delito de maltrato animal contra para dar con los responsables de torturar a un gato al que le colocaron pirotecnia.

La asociación Gaticos AC de León, Guanajuato, dijo que los responsables serían estudiantes de criminología de la Universidad EDUCEM y en el video se logra ver a persona con batas blancas.

Asociaciones civiles resaltaron que él maltrató animal es un delito en el estado de Guanajuato por lo que buscarán que no quede impune.

Además, pidieron ayuda a la población para identificar a los responsables con nombres, datos o alguna información extra para documentar el maltrato animal.

En las historias difundidas por los propios estudiantes, ellos habrían reconocido el acto de crueldad animal señalando “o salimos buenos criminólogos o buenos criminales”.

Maltrato animal en Guanajuato: Gobernadora pide no violentar gatitos ni otros animales

Desde el gobierno de Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, instruyó a su gobierno aportar información para esclarecer lo ocurrido en Pénjamo.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, dijo que desde el gobierno condenan cualquier acto de crueldad animal e invitaron a la población a no incurrir en este tipo de situaciones, así como denunciarlas.

Condenamos enérgicamente cualquier acto de crueldad animal.



Por instrucciones de la gobernadora @LibiaDennise, aportamos información de un caso ocurrido presuntamente en Pénjamo, que fue denunciado en redes sociales.



La @FGEGUANAJUATO ya inició la investigación correspondiente. pic.twitter.com/QVYQZXFhSe — Jorge Jiménez Lona (@jorgelona1) August 10, 2025

Maltrato animal en Guanajuato: Van más casos de gatos violentados ocn pirotecnia

Recordaron que ya hay un caso en el que se inició un proceso penal por el que se maltrataron a gatos en una fiesta patronal en Xichú, otro municipio de Guanajuato.

Cabe recordar que en este caso se circularon videos en los que a gatos les amarraron pirotecnia y la hicieron explotar dentro de un ruedo como si se tratara de un jaripeo

En ese caso, la gobernadora Libia Dennise Garcia Muñiz Ledo, dijo que estuvo en contacto con la Fiscalía de Guanajuato y que no iban a tolerar maltrato contra seres sintientes.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperaba que se hicieran sanciones al respecto pues es condenable y además es un punto de partida que lleva a otros actos de violencia.

De acuerdo con la festividad patronal, se trató de una “carrera e gatos” en la que se observa cómo a un gato que se les apagó la pirotecnia se las volvieron a encender.