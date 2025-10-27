A través de redes sociales se ha viralizado el video de hombres que hacen beber whisky a un perro, provocando indignación en Nuevo León por presunto caso de maltrato animal.

Dicho video que fue tomado en el municipio de Aramberri en Nuevo León, se puede observar como un hombre somete al perro, para que otro le de beber whisky, mientras que uno más graba el acto.

Según denuncias en anonimato en redes sociales, el propio dueño del perro, identificado como Víctor Manuel Contreras serían uno de los involucrados en hacerle beber whisky a su mascota.

El video original “Los perros en Nuevo León toman Buchanas” salió de Instagram, tras la publicación de este en el perfil de usuario “_henry743”, sin embargo, tras su hacerse viral y causar indignación, la cuenta ha sido cerrada.

Video de hombres que hacen beber whisky a un perro provoca indignación en Nuevo León (especial )

Internautas denuncian maltrato animal a hombres que hacen beber whisky a un perro en Nuevo León

Ante el video de hombres que hacen beber whisky a un perro en Nuevo León, los internautas han alzado la voz.

Debido a la indignación que han acusado los involucrados en el maltrato animal, y por lo que se ha pedido la intervención de las autoridades.

Por lo que se exige que se apliquen la justicia ante los hombres involucrados en el maltrato animal, a favor de los derechos del perro.

Incluso, hasta grupos de rescate animal, se han lanzado en la búsqueda de los responsable, así como el rescate del perro.